【馮冠華專欄】美股再暴跌 港股或借勢屠牛

3 月 12 日推介 - 龍源電力（916）

1）上日港股市況總結：恆指週三反覆下跌，指數以 25459 點開出，上升 66 點；上午時段市況呈拉鋸，而午後在 A 股走弱及道指期貨大跌下，指數轉升為跌，最多曾下跌 253 點，低見 25140 點，最終以 25232 點收盤，下跌 161 點。成交金額按日減少約 20% 至 1127 億。港股通南向維持淨流入，金額降至港幣 60 億。滬深股通北向又轉為淨流出，金額約人民幣 75 億。藍籌 15 升 33 跌 2 持平。



板塊方面，物管、內房、本地地產、內地電力、航空及內需股表現較好。做空方面，比率回升至 15.6%。牛熊證街貨最新比例為 52:48，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 77:23。重貨區方面，熊證下移至 26100-26149，牛證則不變在 24900-24949。恆指夜期報 24882 點，下跌 247 點，低水 350 點。港股 ADR 下跌 334 點，相當於恆指 24896 點。

簡評：上證昨天在 3000 點再次得而復失，並以全日低位收盤，加上道指期貨在盤中大跌，所以恆指的回吐，可描述為近日的自然景象。跌市成交縮少，做空比率又回升，港股通南向資金流減少，滬深股通北向亦轉回淨流出，指標上又是不好看的一天。



盤中的新聞也呈負面，包括英國及冰島加入減息行列，更糟的是，沙地阿美接到當地能源部的命令，要求將石油產能從目前的每日 1200 萬桶，再提高至每日 1300 萬桶，這是不是川普和王儲通話後的結論操作，令俄羅斯需要苦戰？碰巧傳聞的川普所謂救市措施，居然包括向頁岩氣公司伸出援手，是長期作戰的部署乎？疫情可怕倒也不及人禍之恐怖！

執筆時美股已接近蒸發了週二的升幅，但油價下跌不足 3%，那下跌便是反映市場對美國採取財政刺激措施，以紓緩疫情影響的期望下降吧。週二的升幅來自希望，以川普的性格，若有良方早以大肆報道，但現時的情況卻剛巧相反，所以美股的回調也甚合理。中美貿易戰、疫情發展，再加上石油價格戰，全都是難以預測結果的事件，而美股每天約千點的波動，筆者只能説，分析師的工作真的不好受！宜守不宜攻，以及中港股市相對安全這些早前筆者的評論，仍然有效。

直接到今天的推介吧，提供龍源電力（916）給參考。自從中廣核能源（1811）私有化的建議曝光後，龍源的股價在風雨飄搖的日子也能穩中有漲，公司剛公佈的 2 月發電量也不俗，估值上，0.64 倍的股價淨值比和 8 倍的本益比，應還有上升空間。

2）人民銀行昨天在盤後公布，2 月新增貸款 9057 億元（人民幣，下同），遜於市場預期的 1.12 萬億元。分部門看，住戶部門貸款減少 4133 億元，其中，短期貸款減少 4504 億元，中長期貸款增加 371 億元；企業單位貸款增加 1.13 萬億元，其中，短期貸款增加 6549 億元，中長期貸款增加 4157 億元。（信報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數下跌，當中道指下跌 1465 點或 5.86%，標普和納指則分別下跌 4.89% 及 4.7%。十年期債息上升至 0.878%。美滙指數在 96.6，紐約期油 33.09 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：海底撈國際（06862）公布，近期疫情緩解，旗下中國大陸地區（港澳台地區除外）首批部分門店將於今天起恢復營業。這包括 85 間分店，將提供堂食，涉及 15 個城市。海底撈於內地的餐廳數量有 550 間，即首批開業店鋪佔集團內地分店約 15%。其餘的中國大陸地區門店將根據門店所在地疫情緩解的進展分批恢復營業。

領展（823）繼早前成立預算約 8000 萬元的「中小商戶同舟計劃」後，為紓緩疫情期間學校停課對教育相關業者的影響，由 2020 年 4 月至 9 月，將向以月租形式租用領展旗下停車場的褓姆車或校巴營運者，提供為期 6 個月的租金減半。

5）新股訊息（信報、經濟日報）：生物科投股諾誠健華（9969）昨天第一日招股，綜合多家券商數據顯示，諾誠健華孖展認購約 394 億元，超額認購錄得 174 倍。

4 隻新股今天掛牌，服裝標籤及裝飾產品製造商常達控股（1433）暗盤價收報 0.199 元，較招股價 0.25 元，收跌 20.4%。鉭鈮冶金產品生產商稀美資源（9936）暗盤價收報 1.93 元，較招股價 2.23 元，跌 13.45%。新加坡承建商偉源控股（1343）暗盤收報 0.45 元，較招股價 0.48 元，跌 6.25%。人工革化學品製造商深藍科技控股（1950）暗盤價收報 0.56 元，較招股價 0.52 元，升 7.69%。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/