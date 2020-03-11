消費性類股的疫情挑戰：患病員工+顧客擔憂

優步 (UBER-US) 司機、星巴克 (SBUX-US) 咖啡師和沃爾瑪 (WMT-US) 的員工，現在他們擁有一個共同點：雇主不希望他們生病。

隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在美國蔓延，零售商、速食連鎖店和與客戶服務相關的企業面臨著新的挑戰：部分員工遭到感染。

沃爾瑪週一 (9 日) 證實一名員工呈陽性反應，成為最新一家出現確診病列的美國企業。

新冠疫情的爆發已經改變了最近幾週消費性品牌推展業務的方式。

星巴克和 Dunkin’ 禁止使用可重複使用的杯子。麥當勞 (MCD-US) 提高了清潔頻率。塔可鐘 (Taco Bell) 和溫蒂漢堡 (Wendy's) 的某些加盟店正改用安全包裝，以避免外送員偷吃薯條。Target (TGT-US) 是限制每人購買乾洗手液和清潔產品的數量，以維持貨架上商品的庫存。它還每 30 分鐘清潔結帳通道和螢幕一次。

家庭醫學醫生、人力資源公司美世 (Mercer) 顧問 David Zieg 博士說，即使採取了預防措施，企業的患病員工數量也可能會繼續增加。

他說：「我們當然可以採取所有必要的預防措施，但確診案例仍會上升。」「這是這個特殊病毒的本質。」

美國確診案例數量增加如此之快，每小時都在變化，地方官員也難以跟上。一週前，全美大約只有 100 例。到週二 (10 日) 下午，感染人數已超過 800 例。

部分企業的規模和營業範圍也提高了患病機率。例如，沃爾瑪在全美各地設有分店，是美國最大的私營雇主，在美國擁有 150 萬名員工。

肯塔基州州長 Andy Beshear 在宣布該州第一例病例時，承認雇主可能擔心擔心這種病毒的顧客面臨污名，「對於去過沃爾瑪的每個人，我知道這會讓你感到緊張，但去過那裡並不意味著就會患上新冠病毒。我們必須保持冷靜。」

如果一家公司的員工的新冠病毒測試結果呈陽性，Zieg 表示，應通知員工並諮詢公共衛生官員。他說，公共衛生官員應該協助確定該公司的哪些客戶可能與該人接觸過並可能面臨風險。

他說，例如，如果顧客只是走過生病員工的收銀機旁，就不太可能面臨風險。但是，如果客戶長時間待在該員工身旁，則可能會生病，像是在服裝店的試衣間獲得售貨員協助時。

他說，公司警告公眾其員工遭感染，應該獲得稱許而不是指責，因為這可以激發人們更多意識和提高警惕。

一名來自紐約皇后區的優步司機在週五 (6 日) 晚上檢測出對新冠病毒呈陽性反應。優步表示，已與紐約州衛生官員合作，以確定是否有任何乘客受到該男子的疾病影響，該男子是獨立承包商。

星巴克週四 (5 日) 關閉了西雅圖市中心的一家店面，因其中一位咖啡師對新冠病毒測試呈陽性。在通知該咖啡店其他員工後，星巴克透過電郵中告訴所有美國員工，並在其網站上與公眾分享了一封公開信。

星巴克發言人 Reggie Borges 表示，該公司政策透明，因為它了解客戶與其咖啡店的緊密聯繫。有些人甚至知道咖啡師的名字。其他人每天上下班都停下來喝杯咖啡。他說，這意味著客戶對星巴克員工生病的消息可能會有​​不同的反應。

他說：「咖啡師、合作夥伴是您日常工作的一部分。」「對我來說，這是對抗它的自然方法，這是與您產生共鳴的自然方式，也就是我們如此重視它的原因。」