蘋果也失守！歐洲總部1員工確診武漢肺炎隔離中

肺炎疫情持續延燒，跨國企業皆無法倖免，繼亞馬遜、微軟和谷歌淪陷後，蘋果也難逃魔掌。

週二 (10 日) 蘋果表示位於愛爾蘭科克市 (Cork) 的歐洲總部，已有一名員工檢驗結果為陽性，為蘋果首例武漢肺炎 (COVID-19) 確診病例，目前該名員工已進行自我隔離，當地衛生局認為其傳染力極低，但仍密切留意中。

蘋果歐洲總部共有 600 員工，目前該名員工已自我隔離，也有部分員工要求在家自主隔離。

蘋果發言人說道：「作為預防措施，我們已要求部分員工待在家中，目前蘋果正與當地衛生當局 (Health and Safety Executive) 密切合作，他們認為該名員工感染他人的風險極小，但仍留意追蹤疫情發展」

「我們將持續定期深度清潔與消毒所有辦公室與分店，並會配合衛生局採取所有必要措施」他補充道。

週二 (10 日) 愛爾蘭新增三起武漢肺炎確診病例，目前愛爾蘭確診人數為 24 人。

在美國，蘋果已要求加州庫比蒂諾 (Cupertino) 總部所有員工盡可能在家工作。不僅如此，蘋果在許多國家的分店活動也遭到取消。

蘋果並非第一起遭殃的跨國科技業。谷歌首先於 2 月 28 日證實，其蘇黎世辦事處一名員工被確診感染了武漢肺炎。

而位於美國疫情重災區華盛頓州的微軟和亞馬遜，上週也相繼通報第一起員工感染的案例，企業紛紛要求員工在家上班，以因應疫情。

市場預估，蘋果很有可能會取消 6 月份在加州聖塔克拉拉 (Santa Clara) 舉辦的全球開發者大會 (WWDC)。