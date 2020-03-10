疫情升溫 達美、美航削減國內外航班 西南航空CEO自行減薪10%

因應疫情危機爆發，美國航空 (AAL-US) 和達美航空 (DAL-US) 週二 (10 日) 接連宣布削減航班，加入全球航空公司的腳步，來應對現代航空產業所面臨最嚴重的危機之一。

達美航空今 (10 日) 發布聲明表示，計劃將國內、國際航班分別削減 15% 和 25%，並暫時中止招聘作業和股票回購計畫。美國航空則表示 4 月起將削減美國航班約 7.5％，並將在夏季旅遊高峰期將國際航班減少 10％。

達美航空首席執行長 Ed Bastian 表示：「隨著疫情傳播，我們發現所有實體需求皆出現下滑，因此我們做出了艱難而必要的決定，即立即削減產能，並在組織內實施調降成本和現金流之計劃。」

西南航空首席執行長 Gary Kelly 也告訴員工，受到疫情影響，該公司面臨數十年來最嚴重的景況，因此他決定將個人薪資減薪 10%。西南航空此前表示，航班預訂量下滑幅度嚴重且令人擔憂，可能光是 3 月的跌幅就為該公司帶來 3 億美元的營收損失。

另外，美國廉航捷藍航空 (JetBlue Airways) 和聯合航空 (United Airlines) 先前也因疫情擴大而取消 2020 年財測。

這些政策調整顯示，全球疫情擴散不僅迫使民眾待在家避免感染，更顛覆了整體經濟情勢。國際航空運輸協會 (IATA) 上週警告，疫情恐導致全球航空業今年損失高達 1130 億美元，Jefferies 也預計，今年商業航空運輸量將創下 1970 年代以來最大年度降幅。

除美國航空業外，澳洲航空 (Qantas Airways) 本週宣布停飛大部分 A380 飛機、削減管理費用以及未來六個月內約四分之一的國際航線；法荷航集團 (Air France–KLM) 也表示，其巴黎總部本月將撤銷 3600 趟航班；芬蘭航空 (Finnair Oyj) 計畫於 4 月削減 2400 趟短程航班。

儘管昨 (9 日) 股市遭遇歷史性崩跌，航空股週二 (10 日) 普遍隨大盤反彈，截至台北時間晚間 23 時許，美國航空 (AAL-US) 上漲 3.32% 至每股 15.24 美元，西南航空 (LUV-US) 上漲 0.50% 至每股 43.93 美元，捷藍航空 (JBLU-US) 上漲 3.58% 至每股 13.88 美元，至於達美航空 (DAL-US) 則下跌 0.99％至每股 43.09 美元。

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