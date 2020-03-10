〈紐約匯市〉全球股災 美元跌至三年來最低 日圓12日飆漲9%

美債殖利率暴跌 30% 以上，美元首當其衝而慘跌，週一 (9 日) 美元指數下滑 0.9% 至 95.067，跌至 2016 年以來的最低水平。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

在 OPEC 與俄羅斯的減產協議未談妥後，沙烏地阿拉伯發動價格戰，導致油價暴跌 30%，加上武漢肺炎疫情的不確定性，引發股市史上最劇烈的拋售潮，全球陷入股災，美股週一因崩盤而啟動首波融斷機制。

避險需求激增，促使資金狂湧入債市，整體殖利率曲線跌破 1%，早盤時段，30 期美債殖利率為 0.88%，10 年期美債殖利率報 0.49%，投資人紛紛逃離高風險貨幣。

受到避險情緒提振，日圓瑞郎雙漲，美元兌日圓早盤時段一觸及新低點 101.59，但隨即回彈至 102.8 區間，美元兌日圓一個月隱含波動率飆升至 11 年高點，日圓出現金融危機以來最高三日漲幅，在近 12 天內上漲 9%；美元兌換瑞郎跌至兩年低點 0.9192。

高盛全球外匯與新興市場策略聯席主管 Zach Pandl 上週認為，如果未來幾個月全球市場仍舊無序，日元匯價可能升至 95。

紐約研究公司 Taylor Global Vision 的總裁兼創始人 John Taylor 表示，美元兌亞洲幣值將堅挺，並且壓垮新興市場貨幣，而歐元將比美元堅挺，因為德國和瑞士將吸引市場資金，而聯準會將以無限制的回購確保銀行資金充足。

武漢肺炎疫情日益擴大，義大利疫情全境失控，截至 10 日凌晨，死亡人數來到 366 例，確診病例突破 7000 例，週一全球確診病例人數逼近 11 萬人。

美國副總統彭斯週一 (9 日) 在白宮召開記者會針對武漢肺炎做出評論，他強調美國將匯市釋出詳細防疫指南書，並且嚴格實施旅遊限制，特別是中國和南韓地區。

由於美債殖利率驟跌，歐元兌美元觸及 14 月來最高水平，挑戰 1.15 水平，歐元兌美元波動指數飆升至 2017 年 4 月以來的最高水平。

不安情緒壟罩股市黑色星期一，外匯市場交易量也倍增，歐元兌美元交易量躍升至平均水平的六倍，日圓交易量升至四倍，而澳幣和英鎊的交易量也增加了一倍之多。

澳幣兌美元下跌了近 2% 至 0.6320，隨後反彈至 0.6550 附近。亞洲市場大幅下跌，澳洲 S&P/ASX 200 指數下跌超過 7%，而其他主要指數也下跌 4% 至 6%。紐幣也從 0.6029 的低點反彈了 250 點。

受到美元疲弱影響，英鎊升至一個月高點，同時市場押注聯準會將降息至 2015 低點，市場對新的財政刺激措施將提振經濟感到樂觀，進一步支撐英鎊上行，英鎊週一上漲 0.67% 至 1.3135 美元，隨後跌至 1.3123。

英國新任財政大臣 Rishi Sunak 也已要求官員制定進一步措施，來回應公共衛生決策、企業和經濟的需求，他承諾會在本週三 (11 日) 向國會提交任內首份預算案時發表最新信息。

與油價相關的幣值出現大幅波動，挪威克朗跌至創紀錄低點，歐元兌克朗上漲 4%；加幣兌美元下跌 1.5%，而美元兌加幣反彈至 1.3758。

截至週二 (10 日) 台灣時間 5:30 價格：

美元指數來到 95.067。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1448 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3123 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6585 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.37054 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 102.28 日圓。