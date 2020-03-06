〈紐約匯市〉美三州入緊急狀態 美元跌至兩月來新低 英鎊日圓走強

週四 (5 日) 美元指數下跌 0.78% 至 96.547，10 年期美債殖利率下探至新低點，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在美持續延燒，已有三州進入緊急狀態，美元滑落至 8 週來新低，使交易員見到聯準會進一步降息的可能。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

市場認為聯準會將在 3 月 18 日至 19 日的利率會議上，將目前的基準利率 1.0%-1.25% 再下調 25 個基點，預估會在四月會議前降息 2 碼。

Tempus Inc. 資深外匯交易員 Juan Perez 表示：「這次降息相當緊急，看起來 Fed 似乎隨時願意提供協助，因此市場對美元缺乏信心是可以理解的」。

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情目前已蔓延至全球約 80 個國家，死亡人數攀升至 3000 多人。美國加州、佛羅里達州和華盛頓州街宣布進入緊急狀態，令市場不安情緒升溫。截稿前，美國已有約 160 名確診病例，死亡人數來到 11 人。

美債 10 年期殖利率週四 (5 日) 跌破 0.9% 至歷史最低點 0.899%。避險需求回彈，日圓走揚至六個月新高，美元兌日圓下跌 1.38% 至 106.08。

Action Economics 全球貨幣分析董事總經理 (Ronald Simpson) 表示：「美股於中盤交易下跌了近 3%，而美債 10 年期殖利率跌至歷史新低，兩者都對美元構成了沉重壓力」

週四公布的當週初領失業金人數，雖較前值下降，疫情雖未撼動美國就業市場，但也絲毫未助漲美元。

英鎊兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

受益於美元的疲軟，英鎊兌美元週四 (5 日) 上漲 0.72% 至 1.2963，買盤目標落在 1.2900。英國 2 月服務業 PMI 降至 53.2 ，受到武漢肺炎疫情影響，消費需求萎縮，服務業也造成衝擊。

市場預期聯準會降息後，英國央行有 60% 的可能性，將會於本月 26 日的利率會議中宣佈降息 1 碼。

即將上任的英國央行總裁 Andrew Bailey 對進一步降息仍有疑慮，現任總裁卡尼 (Mark Carney) 則強調，願意盡早考慮所有選擇，以支持英國經濟度過疫情困局。

英歐自由貿易協定談判成為市場焦點，歐盟代表 Michel Barnier 稱英歐雙方在垂釣水域上出現分歧，

加幣兌美元匯率週四走軟，前日加拿大央行進行了十多年來降息幅度最大的一次，央行並暗示不排除進一步寬鬆，以因應武漢肺炎疫情。

美元兌歐元仍徘徊於週二觸及的兩個月來低點，MUFG 貨幣分析師 Lee Hardman 稱，如果武漢肺炎病毒在歐元區進一步擴散，

「歐元很快會出現急劇下跌的情形，儘管近期表現平平，但歐元可能繼續貶值。」Hardman 說道。

截至週五 (6 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 96.552。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1240 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2957 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6614 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3405 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.15 日圓。