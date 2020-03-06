高盛：疫情籠罩下 日圓兑美元升破95不無可能

在武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的籠罩之下，高盛 (Goldman Sachs) 認為，若全球市場依舊無序，日圓大幅走升至 95 將會是一個真實的目標，有望創下 2013 年以來最高水平。

全球外匯與新興市場策略主管 Zach Pandl 向 Bloomberg TV 表示，他對日圓公允價值的長線預期為 1 美元兌 95 日圓，目前 USD/JPY 約落在 105.6。

Pandl 認為，作為經典避險資產之一，日圓還有進一步上漲的空間，並稱日圓已被相對低估，若疫情走向嚴峻，有望推動日圓兌美元匯率升至 6 個月高點，

(圖：Bloomberg)

自疫情爆發後，投資人越來越擔心全球經濟受到的影響恐怕比先前想的還要嚴重，恐慌情緒吸引投資人湧入日圓、黃金以及美國公債等避險資產。

儘管如此，「距離日圓達到此目標可能還需要一段時間。」Pandl 稱，「我不認為很快就會達到目標價位，但我確實認為若未來幾個月全球市場仍處於混亂時期，這會是一個真實的目標。」

對於日本央行可能採取的行動，Pandl 認為該行可能會採取保護措施，但他們能做的很少，除了下調利率空間不大外，尤其在當前和美國建立貿易政策的情況下，干預匯市容易引起爭議。

在疫情帶動避險情緒之下，日圓兌美元匯率近一兩週以來，USD/JPY 最多跌至 112，投資人開始思考日圓的避險地位，不過這種情況持續不久，近期日圓又回歸強勢，今 (6) 日更推低至 106 以下。

「我不認為投資人的日圓避險行為已經改變，近幾週來股市疲軟，日圓表現符合預期。」Pandl 稱。

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