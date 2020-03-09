油價崩跌把亞股一一拖入熊市 分析師：跌勢看不到盡頭

國際油價崩跌讓已經因為武漢肺炎而千瘡百孔的經濟面臨新的夢魘，亞洲國家股市從日本、菲律賓、新加坡到印尼，今 (9 日) 一一遁入熊市。

日、菲、印尼和新加坡股市已自高點回跌逾 20%，符合熊市定義，澳洲距離熊市不遠，港股也剩下不到 3% 的空間。武漢肺炎疫情已讓經濟烏雲罩頂，如今沙烏地阿拉伯為了確保油市地位大砍官訂售價並計劃增產，產油國之間掀起的價格戰讓全球經濟前景雪上加霜。

AMP Capital Investors 主管 Nader Naeimi 說：「現在沒有人能為風險定價，疫情擴散下，不確定性太高了。沙烏地阿拉伯掀起的油市價格戰，正好碰到市場格外脆弱的時刻。」

國際油價崩跌 30%，沙俄之間的價格戰可能帶來深遠而廣泛的政治和經濟後果，幾乎所有風險資產今天盤中倒地不支。前幾週看好政府刺激措施而逢低買進亞股的投資人，現在避之唯恐不及。

美歐股市也面臨熊市的威脅。美股如今已從 2 月收盤高點下跌約 12%。歐股 Stoxx 600 指數一開盤就重挫 6%，自 2 月 19 日觸及歷史高點至今已下跌 21%。

日股淪為全球股市的末段班，東證指數今天收盤下跌 5.6%，自去年 12 月的高點下跌逾 20%，日經 225 指數收盤跌 5.1%，是 2019 年 1 月以來首次跌破 20000 點整數關卡。

日股東證指數表現。(來源: Bloomberg)

三菱 UFJ 摩根士丹利證券首席投資策略師 Norihiro Fujito 說，安倍經濟學啟動至今的市場上升趨勢可能反轉，日本第一季經濟很可能被疫情拖累陷入萎縮。

菲律賓股市和日本同處末段班，大盤重挫 6.8%，是 2008 年 10 月金融危機伊始以來最大跌幅，自高點回跌 25%。馬來西亞和泰國股市 2 月最後一週已進入熊市。

印尼股市下跌逾 5%，新加坡股市挫跌 6%，澳洲重挫 7%。



Kamet Capital Partners Pte 投資長 Kerry Goh 認為，亞股展望其實落差很大，疫情控制得比較好的國家將有突出表現，而科技股和健康照護類股應該也能跑贏大盤。

但大多數分析師和經理人悲觀認為，這波跌勢還看不到終點，Papa Securities Corp. 策略師 Manny Cruz 說：「疫情還沒到高峰，股市跌勢還沒走完，現在是現金為王的時候。」

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