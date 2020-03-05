工廠停產、民眾減少消費 供需罕見急凍全球經濟面臨大考

武漢肺炎疫情重擊全球經濟的供給和需求，這種供、需都受創的罕見情況，意味著未來幾個月經濟只能維持低速運行，投資人將在企業獲利下滑的情況下，重新為股票和債券定價。

彭博報導，由於中國大量工廠停工、工人無法返回工作崗位，因此疫情最直接影響到的是工廠生產產品的能力，而世界各地的企業也無法取得生產商品必要的原物料。最初普遍認為供應鏈只是遭遇短期擾亂，情況很快就能獲得控制，而經濟將 V 型反轉 -- 也就是第一季下滑，隨後幾周便能反彈。

但當需求隨之急凍，這類預測逐漸站不住腳。由於疫情不再局限於中國境內，世界各地消費者愈來愈謹慎，出門旅遊、消費或外出用餐的意願降低。企業不只鼓勵員工在家上班，甚至可能停止聘僱和投資，對消費支出造成進一步打擊。

經濟學家開始討論雙重打擊交互作用可能引發的後果。哈佛大學教授羅格夫 (Kenneth Rogoff) 本週撰文警告，不排除會出現 1970 年代供給短缺引發通膨滯漲的情形。也有專家主張，通膨率很快就會再次下降。

各國央行和政府修補經濟的壓力愈來愈沉重。曾任聯準會 (Fed) 官員的彼得森國際經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics) 資深研究員 David Wilcox 說，「典型的經濟衰退是需求降幅甚於供給。在那樣的情況下，決策官員知道怎麼做能夠彌補消失的需求。但現在問題棘手得多，因為供給和需求都受到打擊。」

因此全球景氣擴張力道很可能減緩至 2009 年以來最疲弱的水準，通膨目標愈發難以企及。Hyatt、聯合航空 (United Airlines) 皆已取消獲利預估，而三星、豐田等生產大廠正在努力讓產線恢復正常運作。

全球歷年經濟成長率和 OECD 對今年最新預估。(來源: Bloomberg)

聯準會本週緊急啟動 2008 年以來最大幅度的降息，但這種刺激需求的措施似乎不被看好，債市交易員預期，未來 10 年通膨率可能只有 1.48%，比 2020 年初預測的 1.80% 低得多。

疫情的本質，更限縮了央行靠貨幣政策拉抬經濟的效果，因為大多數人為了隔離檢疫 -- 或僅僅是出於擔心被感染 -- 而宅在家，降低借貸成本的效果很難收到提振家庭開支的效果。

彭博指出，要靠寬鬆貨幣政策支撐需求，可能需要採用更有創意的方法，例如降息搭配特定措施，才能拉抬信心並維持信用流動。然而很多國家央行彈藥所剩不多。

例如，中國人民銀行選擇針對特別脆弱的領域提供支持，包括允許銀行提高不良貸款容忍度。

瑞信分析師 Zoltan Pozsar 和 James Sweeney 本週表示，全球供應鏈中斷可能引發支付問題，導致金融情勢緊縮。「供應鏈反過來看就是支付鏈」，兩人建議 Fed 用資產負債表提供無限的流動性支持。

各國財政主管機關，包括美國、日本、義大利和南韓等，也紛紛祭出財政擴張措施因應，但現階段大多侷限在醫療照護、防疫和治療，不是針對更廣泛的經濟。

專家建議，各國決策官員在政策思考上必須更靈活，政府擴大支出或許無法抑制疫情蔓延，卻能彌補急墜的消費者需求。

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