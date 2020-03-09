疫情使中國消費縮減 Swatch：公司業績遭受「巨大」打擊

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，中國消費活動大幅減少，連帶波及各產業，瑞士製錶商 Swatch Group 執行長 Nick Hayek 在接受採訪時表示，因武漢肺炎疫情的爆發，影響公司最大市場中國的業務，公司因此遭受了「巨大」打擊。

Nick Hayek 表示：「有鑑於我們在中國非常強大的市場地位，我們數百家門店被迫暫時關閉因此遭受沉重打擊。但是，由於 Swatch 集團在瑞士生產產品，因此在供應鏈方面較沒有問題。」

另外，針對瑞士鐘錶業正面臨來自低成本外國競爭對手或蘋果 (AAPL-US) 的 Apple Watch 等智慧型手錶的威脅，Hayek 表示：「我認為瑞士鐘錶業並沒有面臨危機。相反，自 2010 年以來，Swatch 的中高階品牌，包含天梭 (Tissot)、浪琴 (Longines) 等七個品牌，銷售成長了 36% 以上，產量超過 600 萬支。」

Hayek 也表示：「自 2010 年以來，僅天梭就成長了 30%，出貨達約 360 萬支。天梭唯一出現銷量急劇下跌的情況是在去年，下跌了約 25 萬支，歸咎於由於香港抗議情況。」

先前，市場調研公司 Strategy Analytics 發布的報告指出，蘋果的 Apple Watch 在 2019 年創下了新的銷量紀錄，甚至超過了整個瑞士鍾錶業的銷量。數據顯示，瑞士鐘錶業在 2019 年的總出貨量為 2110 萬隻，年減 13%，相較之下，Apple Watch 在 2019 年預估的總銷量為 3070 萬隻，較去年同期增長了 36%。

傳統的瑞士鐘錶製造商似乎正在智慧手錶市場競爭中節節敗退。Apple Watch 通過更深入的零售渠道提供了更好的產品，並吸引了更多追求數位化設備的年輕消費者。Hayek 也承認公司應該更快地採取行動，轉向電子商務，他認為，Swatch 的線上銷售量有望在今年突破一百萬大關。