歐洲經濟衰退風險升 大摩下調今年GDP增長預估至0.4%

隨著武漢肺炎 (Covid-19) 疫情於歐洲日益嚴重，企業及消費者信心皆受到重創，導致歐元區經濟將可能面臨 7 年來的首次衰退。

大摩預估，歐元區經濟於今年上半年將呈現萎縮的態勢。Berenberg 經濟學家則表示，歐元區的 GDP 於今年 Q1 及 Q2，將至少下滑 0.4% 以上。

歐元區 GDP 增長率 (圖：Bloomberg)

另外，法國央行亦預估，今年第一季法國的 GDP 增長幅度將有限，且難以自去年 Q4 的衰退中恢復。

由於武漢疫情的擴大，造成企業生產線中斷、以及航空業者產能縮減等衝擊，法國財政部長 Bruno Le Maire 調降今年第一季的 GDP 增長預估值，由 0.3% 下調至 0.1%，並呼籲歐洲各國，應採取更大規模的刺激政策，以避免經濟陷入衰退。

法國 GDP 增長率 (圖：Bloomberg)

去年由於受到罷工抗議的影響，導致法國於第四季的 GDP 呈現負成長，而隨著武漢疫情的爆發，使得法國經濟更加疲弱。對此法國央行總裁戴加洛 (Francois Villeroy de Galhau) 表示，疫情對於法國經濟的衝擊，將會是劇烈但暫時性的。

歐元區最大經濟體德國宣佈，為了減輕疫情所造成的衝擊，計劃在 2021 年至 2024 年期間，額外投資 124 億歐元 (141 億美元)，並針對在本次疫情中受創較嚴重的公司提供紓困。

除此之外，由於消費者減少外出購物的頻率，亦導致歐元區的經濟衰退風險上升。2019 年由於歐洲製造業景氣低迷，促使家庭支出成為帶動經濟成長的主要動能，因此，消費者需求的下降，將導致歐洲經濟成長速度放緩。

大摩於週一 (9 日) 調降了對於 2020 年歐元區 GDP 增長的預估值，由先前所預估之 0.9% 調降至 0.4%，另外，野村控股亦將全年的 GDP 增長預估值調降至 0.4%。

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