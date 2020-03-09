市場瘋避險！全線美債殖利率歷史首次皆低於1%

隨著 OPEC+ 減產協議破局，原油市場爆發價格戰，正加劇了因疫情引起的全球市場危機，美債殖利率正跌至新低紀錄，全線殖利率創下史上首次都低於 1% 的新紀錄。

週一 (9 日) 10 年期美債殖利率一度下降至 0.48%，30 年期美債殖利率下降至 0.99%，2 年期美債殖利率也下降至 0.33%。

白：美債殖利率曲線 藍：Fed 基準利率 橘：1% 水平線 圖片：Bloomberg

在 OPEC+ 分裂後所引爆的油價價格戰，正帶動美債這一波的強勁漲勢，也令風險性資產暴跌，週一 (9 日) S&P 500 期貨亞洲盤一度崩跌 5%，觸及熔斷機制。

武漢肺炎 (COVID-19) 的全球蔓延及對供應鏈與消費者支出的影響，正為全球的利率預期重新定價，油價大跌也將加劇通膨的下行壓力，令聯準會 (Fed) 再度偏離 2% 的通膨目標。

Nikko Asset Management 投資組合經理 Chris Rands 表示，目前看來，Fed 再度出手降息，將基準利率在非常快的時間降至 0%，將是合情合理之舉動。

Sompo Japan Nipponkoa Asset Management 投資經理平松伸仁說，市場正在恐慌，紛紛調整手上的投資組合，而大家也都在購買美債。

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