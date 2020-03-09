疫情持續蔓延 投資者擔憂美股恐進入熊市

鉅亨網編譯凌郁涵 2020年3月9號15點20分

武漢肺炎疫情持續蔓延，造成市場動盪，由於對於疫情將如何發展以及政府採取的措施是否有效知之甚少，因此難以估量對資產市場造成了多少經濟損失。隨著疫情持續，有越來越多的投資者提到了「熊市」和「衰退」兩詞，也有專家認為，美股今年恐再跌 20%。

道瓊指數日線走勢圖 圖片：investing.com

隨著病毒在美國的傳播，有更多投資者擔憂，若疫情持續延燒，政府實行限制活動等防範措施，恐因此打擊消費者支出並損害經濟。

來達資本集團 (Leader Capital) 執行長兼高級投資組合經理 John Lekas 表示：「市場尚未趕上真的情況，今年股市恐再下跌 20% 左右。」

美股如今已從 2 月份的收盤高點下跌了約 12%。電子小型標普 500 跌幅達到 4.5%，道瓊期指下跌逾千點，跌 4.1%，加劇了投資者的擔憂。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 分析師表示，如果不能迅速遏制疫情，標普 500 指數恐跌入熊市，意即為從高點下跌 20% 或更高。該銀行的分析師表示：「市場只是從被嚴重高估變得略為高估。預期在美股將下跌 15% 至 20%，隨後出現反彈。更悲觀的前景是，下跌幅度會更大，並導致經濟衰退。」

牛津經濟研究所的分析師表示，對經濟的最嚴重威脅可能不是確診數或死亡人數，而是日常生活的中斷、旅行活動減少和政府可能採取的限制措施造成的損失。該公司預期今年美國發生經濟衰退的可能性為 35%，高於一月初估計的 25%。