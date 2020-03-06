國內油價將創2年半新低 近2月累計跌掉3元

受疫情惡化影響，國際油價續走跌，繼本周國內汽、柴油價格每公升調降 0.8 元及 0.9 元後，預估下周起將再降 0.5 元，創下 2 年半新低。國內油價累計 1 個半月以來，已跌掉約 3 元，預期在疫情獲控制前恐持續探底。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周國內汽、柴油零售價格每公升各調降 0.5 元，呈現連二周下降。

根據估算，調降後 92 無鉛汽油每公升將來到 24.2 元、95 無鉛汽油每公升 25.7 元、98 無鉛汽油 27.7 元、超級柴油則為 21.9 元，油價將創下 2017 年 9 月 4 日以來的新低水準。

以近期 95 無鉛汽油價格來看，農曆年前疫情爆發前夕，當時每公升為 28.6 元，一個半月以來，油價持續走跌，本周已下滑到 26.2 元，預估下周累計跌幅將達 2.9 元，若以一般汽車加滿 50 公升油箱來算，車主可望省下 145 元的油料成本。

近月國內油價走勢。(圖表：中油官網)

隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在全球擴散，全球越來越多航班取消，許多產業及民生活動紛紛停擺，調研機構 IHS Markit 指出，第 1 季石油需求將遭受有史以來的最大降幅，甚至比 2008 年金融海嘯期間還要嚴重。

OPEC 已敦促其成員及會員國每日擴大減產 150 萬桶，以紓解疫情對需求端造成的衝擊，但市場對非成員國俄羅斯的合作表示懷疑。週四 (5 日) 原油期貨價格持續走跌，Brent 原油更創下 2017 年以來最低收盤價。