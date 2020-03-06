俄羅斯盼維持減產現狀 油價重挫逾4%觸2年低點

在外媒報導俄羅斯希望維持固有減產額度消息傳出後，國際油價週五 (6 日) 盤中重挫逾 4%，油價觸及 2017 年 7 月以來最低水平。

OPEC 近日建議成員國每日擴大減產 150 萬桶，並將擴大減產協議延續至 2020 年底，來減緩武漢肺炎對石油需求的衝擊，不過《彭博社》引述消息人士報導，俄羅斯能源部長 Alexander Novak 週五 (6 日) 早晨抵達會場時表示，贊成 OPEC 在六月前將石油減產量維持於當前水平，到時候再來考慮是否擴大減產。

俄羅斯低落的減產意願使油價盤中走低，截至台北時間晚間 20 時許，布蘭特原油跌 4.18%，暫報每桶 47.90 美元；西德州中質原油 (WTI) 下跌 4.40%，暫報每桶 43.88 美元。

布蘭特原油月線走勢 (圖：Investing.com)

當前減產僵局是自 2016 年建立 OPEC + 以來最大的危機，該組織控制著全球一半以上的石油產量，在支撐油價方面佔有一席之地，如今卻承受著巨大壓力。

伊朗石油部長 Bijan Namdar Zanganeh 此前表示，進一步擴大減產將由 OPEC 承擔 100 萬桶 / 日，其他 50 萬桶 / 日則來自俄羅斯以及其他非 OPEC 盟國，若俄羅斯不支持擴大減產決定，那麼 OPEC 將不會達成任何協議。

Rystad Energy 石油市場主管 Bjoernar Tonhaugen 表示，從供需平衡來看，第二季每天至少要減產 200 萬桶，才能確保油價穩定，若俄羅斯未點頭導致 OPEC 無法達成每日 100 萬桶的減產目標，將引發災難性結果。在這種情況下，布蘭特原油恐大幅下滑 15％至 40 美元低端，WTI 則下跌至 30 美元高端。

Rapidan Energy Group 顧問 Bob McNally 受訪表示，恐慌情緒不斷惡化且需求預期持續下降，這是緊急情況，OPEC 必須讓俄羅斯點頭答應，不擴大減產將會是歷史上的錯誤決定，屆時油價可能重回每桶 26 美元左右的低點。

市場認為，俄羅斯當局似乎押注低油價帶來的沈重負擔將在未來幾個月內自動平衡，並認為美國頁岩油產業正面臨轉折點。美石油巨頭埃克森美孚 (Exxon Mobil) 週四 (5 日) 表示，該公司正在放緩二疊紀盆地的旗艦計劃。

高盛 (Goldman Sachs) 也認為，即使減產幅度擴大，OPEC + 的減產協議也無法阻止 Q2 的石油供應過剩。高盛預期 4 月的布蘭特原油價格預期為每桶 45 美元。

「重點不在於供應減少，最終需求回升才是支撐價格反彈的重要催化劑。」高盛表示。

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