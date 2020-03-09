東陽2月營收年增近15% AM事業創同期新高

全球最大 AM 塑膠件供應商東陽 (1319-TW) 今 (9) 日公布 2 月合併營收 16.25 億元，月增 4.21%，年增 14.84%，東陽指出，2 月 AM 營收衝上 14.38 億元，年增 37%，創歷史同期新高，抵銷了中國 OEM 事業受到武漢肺炎衝擊的部分影響。

由於歐美處在 AM 拉貨相對旺季，再加上去年 2 月適逢農曆春節，比較基期低，東陽 AM 事業 2 月合併營收 14.38 億元，年增 37%，並創歷史同期新高；前 2 月 AM 事業合併營收 25.96 億元，年增 5%。

東陽表示，今年 AM 重點在持續提高產品品質，並推動新產品認證數。

不過，東陽 OEM 事業明顯受到疫情衝擊，2 月合併營收僅 1.87 億元，年減 48.34%，前 2 月來到 5.89 億元，年減 32.06%。

整體來看，東陽前 2 月合併營收 31.84 億元，年減 4.57%，衰退幅度並未如法人預期高，反映 AM 市況熱絡，穩定了整體業績動能。

法人指出，東陽位於中國的 19 個 OEM 廠，僅位於湖北的 3 個廠延後復工，惟後續出貨狀況有待各大車廠客戶和的開工進度，第一季營運勢必受疫情衝擊。

不過，今年東陽整體 AM 事業將隨新產品效應持續發酵而穩定成長，法人預料，AM 毛利率可望繼續轉佳，OEM 則因去年比較基期已偏低，營運狀況可望觸底反彈，尤其 OEM 事業的稼動率提升也將帶動整體毛利率續揚。