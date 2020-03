東陽2月營收年增近15% AM事業創同期新高

全球最大 AM 塑膠件供應商東陽 (1319-TW) 今 (9) 日公布 2 月合併營收 16.25 億元,月增 4.21%,年增 14.84%,東陽指出,2 月 AM 營收衝上 14.38 億元,年增 37%,創歷史同期新高,抵銷了中國 OEM 事業受到武漢肺炎衝擊的部分影響。

由於歐美處在 AM 拉貨相對旺季,再加上去年 2 月適逢農曆春節,比較基期低,東陽 AM 事業 2 月合併營收 14.38 億元,年增 37%,並創歷史同期新高;前 2 月 AM 事業合併營收 25.96 億元,年增 5%。

東陽表示,今年 AM 重點在持續提高產品品質,並推動新產品認證數。

不過,東陽 OEM 事業明顯受到疫情衝擊,2 月合併營收僅 1.87 億元,年減 48.34%,前 2 月來到 5.89 億元,年減 32.06%。

整體來看,東陽前 2 月合併營收 31.84 億元,年減 4.57%,衰退幅度並未如法人預期高,反映 AM 市況熱絡,穩定了整體業績動能。

法人指出,東陽位於中國的 19 個 OEM 廠,僅位於湖北的 3 個廠延後復工,惟後續出貨狀況有待各大車廠客戶和的開工進度,第一季營運勢必受疫情衝擊。

不過,今年東陽整體 AM 事業將隨新產品效應持續發酵而穩定成長,法人預料,AM 毛利率可望繼續轉佳,OEM 則因去年比較基期已偏低,營運狀況可望觸底反彈,尤其 OEM 事業的稼動率提升也將帶動整體毛利率續揚。