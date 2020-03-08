〈晶技董座專訪〉看好5G通訊應用 2021年頻率元件將現供給缺口

全球大手機晶片廠如高通、三星、海思及聯發科 (2454-TW) 等，都積極推出自家 5G 晶片產品，聯發科更宣布與英特爾 (Intel) 攜手，布局 5G 個人電腦市場，頻率元件產業受惠 5G 通訊需求走揚，晶技 (3042-TW) 董事長林萬興強調，2021 年將出現 5G 應用相關頻率元件的供應缺口。

由於趨勢逐步成形，大廠也因唯恐頻率元件供應缺口擴大，造成生產斷鏈，多要求頻率元件廠供應可簽長約，林萬興表示，這是從業 30 餘年來首見情況，也代表頻率元件產業地位迅速回升中。

日本頻率元件業者 KDS 大真空也釋出供給吃緊訊息，顯示產業景氣循環開始擺脫下降趨勢，林萬興接受專訪時指出，頻率元件過去 2-3 年供過於求，因此日本頻率元件廠在手機、消費性電子應用的產品毛利率不如預期，最後只能進行規模縮減。

全球 2018 年產值前五大的頻率元件廠包含 EPSON(精工愛普生)、NDK(日本電波)、京瓷集團 KCD、晶技及 KDS(大真空) ，其中 NDK 工廠由 3 座減為 2 座，KCD 工廠由 4 座降為 2 座。

林萬興指出，生產業者因市場需求擴增而增產，但目前頻率元件切割生產、調整頻率、封裝設備等來看，前置交期約落在 6-8 個月，廠商即使想擴產，也難在短時間內實現。

全球正加快 5G 通訊發展，中國工信部對中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電等陸續發放 5G 商用執照，並正式啟用，台灣 5G 通訊也將在第 3 季開台，林萬興強調，5G 用到的相關頻率元件，從局端設備核心網路到微型基地台，進一步擴散到終端應用，供給缺口最快 2021 年顯現。

目前 5G 頻率元件以 1210、1008 及溫度補償型石英震盪器 (TXS) 需求最強，林萬興強調，小型化元件需求獲 SIP 封裝製程及 5G 需小細胞基地台帶動，未來可能可發展到更小的 0806 尺寸規格。