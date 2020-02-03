〈車市〉1月台灣機車銷售逾4.6萬台 創5年同期低點

據中華電信數據所最新統計，1 月台灣機車總市場掛牌牌台數僅 46211 台，較去年同期衰退 31%，並創 5 年同期低點，機車市場龍頭業者光陽分析，主要是因總統選舉效應觀望，衝擊部分消費買氣，再加上春節假期較去年同期提前所致。

光陽認為，突如其來的武漢肺炎疫情對台灣消費面多少會有些衝擊，但就 2003 年 SARS 疫情來看，當時汽機車市場銷售逆勢揚升，而目前也未見對車市明顯衝擊。

1 月的機車市場中，油電銷售比分別為油車占 95.5%、電動車僅占 4.5%，光陽分析其原因是各縣市補助辦法尚未明朗，統計 1 月電動車銷量僅剩 1487 台，不僅大幅低於去年 12 月單月熱銷 22750 台，也低於去年同期的 7514 台。

光陽執行長柯俊斌進一步指出，1 月電動車市場仍極度仰賴補助，地方政府補助辦法未全面公告，導致電動車銷售仍不見起色。

就各品牌來看，光陽因七期車於去年底熱銷，庫存水位低於正常水準造成展示和銷售庫存不足，影響整理銷售表現，單月銷售 15541 台，市占 33.6%。

而三陽 (2206-TW) 因 DRG158 車款熱銷，加上推七期 Woo115，1 月銷售 13498 台，市占 29.2%。

而 YAMAHA 山葉受惠 Jog Sweet115 與勁戰 125 加強促銷優惠、通路獎勵，銷售表現較以往強勁，月銷量 11661 台，市占率 25.2%。