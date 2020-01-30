〈車市〉和泰車看車市沒有不好的理由 估今年規模達45萬台

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (30) 日發表今年汽車市場展望與集團企業營運重點，總經理蘇純興表示，「看不到市場不好的理由」，預估今年汽車市場規模將衝上 45 萬台，其中，TOYOTA 銷售目標上看 12.4 萬台，年增約 3.6%，LEXUS 目標銷售 2.2 萬台，與去年持平，合計市占率 32.5%，略高於去年。

蘇純興認為，今年在貿易戰情勢轉好、民間消費動能維持一定熱度，再加上汰舊換新政策最後一年等因素，市場看不到不好的理由。

回顧去年，台灣汽車總市場登錄台數達 43.9 萬台，年增約 1%。和泰車代理的品牌皆創下亮眼的銷售成績，TOYOTA 和 LEXUS 兩品牌全年登錄台數達 14 萬 1891 台，創歷史次高佳績，並蟬聯 18 年台灣車市銷售冠軍。

蘇純興指出，去年大改款的 ALTIS、RAV4 持續蟬聯國產車和進口車雙料冠軍，而 LEXUS 以登錄 2 萬 2295 台再創新高，其中 NX、UX 和 RX 三款 SUV 主力車系也搶進豪華車前 5 名中，至於 HINO 大型商用車，銷售也達成市場 10 連霸。

進入 2020 年後，和泰車設定今年小型車銷售目標達 14.6 萬台，其中 TOYOTA 12.4 萬台，LEXUS 2.2 萬台；另外，商用車目標為 8000 台，挑戰成為商用車新世代霸主。

此外，和泰集團旗下的關係企業今年營運重點也富有挑戰與創新性，其中，和雲行動服務將增設加盟體制，擴大汽機車共享服務規模。

而和潤 (6592-TW) 去年第四季掛牌上市後，今年將積極拓展「商用車」、「機車」雙百億市場和設備融資租賃業務。

至於車美仕，將持續拓展全球據點，加速新商品導入；和泰產險將挑戰百億保費收入。