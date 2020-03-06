美國近期可能二度降息 美國公債成避險資金首選

武漢肺炎從亞洲蔓延至歐美地區，美國各州相繼宣布進入緊急狀態，在目前武漢疫情和經濟復甦皆尚未出現好轉的情況下，投信業者預估，美國聯準會 (Fed) 近期可能再降息，避險買盤持續湧入美債市場，美國公債殖利率持續走跌續創歷史新低，美國公債仍是避險資金首選的資產類別，短期市場避險情續仍持續升高，美債有機會維持震盪偏強勢的格局。

投信業者表示，疫情未出現止穩跡象，蘋果、惠普和微軟等美國企業皆發出營收預警，全球股市都出現避險性賣壓，儘管 3 月 3 日美國聯準會意外宣布降息兩碼，以緩解疫情對經濟的衝擊，但仍未能解決全球供應鏈鏈斷裂的問題，突如其來的降息反而使恐慌情緒再度攀升，當天 S&P500 指數下跌接近 3%。回顧過去聯準會「緊急降息」後，通常會在近期再度降息。

疫情的擴散加劇市場對經濟活動停滯的疑慮，也帶動全球央行降息潮，各國債券殖利率均快速下跌，台灣掛牌的各類型債券 ETF 普遍都有正報酬的好表現，而又以美債槓桿 ETF 的表現一枝獨秀，其中，元大美債 20 正 2(00680L-TW) 成為近期防疫資產亮點，今 (2020) 年以來已大漲三成，證明美國公債的避險特性不減，透過美債槓桿 ETF 的配置更能放大獲利及避險特性。