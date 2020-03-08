〈女力崛起理財〉銀行力挺女性創業 貸款、理財打造個人化服務

男女平權時代，女性也能在職場撐起一片天，公股銀行也用實際行動力挺女性創業，包括土地銀行、第一銀行、彰化銀行、合庫銀、台企銀等都針對女性創業提供融資服務，核貸率高達 9 成以上，並針對融資、資金規劃與理財提供一條龍式服務，力挺女力經濟學。

根據經濟部統計資料，企業女性負責人比重約 4 成，等於每 10 個企業負責人就有 4 名是女頭家，看好女力經濟學，公股銀行也針對女性創業推出貸款服務，商品內容涵蓋創業融資、房貸等個、企金商品。

合庫銀行響應勞動部辦理「微型創業鳳凰貸款」與「就業保險失業者創業貸款」，提供婦女創業融資，截至去年 9 月底，相關融資放款餘額共 2.16 億元，市占率約 27%。

台企銀在「青年創業及啟動金貸款」及「微型創業鳳凰貸款」累計共承作

5418 件，貸放餘額 30.35 億元；其中女性貸款人數為 2237 人、占比 41.29%，貸放餘額 13.07 億元。

台企銀表示，為協助女性創業者可更有效率取得融資，銀行更在全台 125 家分行設立融資諮詢窗口，協助提升女性獲貸比率，透過實際融資金援力挺女性創業家。

第一銀行針對女性創業融資的「微型創業鳳凰貸款」累計共貸放 659 戶、貸放金額 3.78 億元，核貸率達 95.5%。

看好女性的創業能力，隨著現代女性經濟自主權愈來愈高，消費實力亦逐年攀升，其中投入房市的女性不在少數，一銀統計，近三年來女性房貸及個人非消費性貸款獲貸金額逐年提高，貸款金額超過 620 億元。

彰銀針對婦女、中高齡者及離島居民創業融資，自開辦以來，統計對於女性貸款人撥貸金額占比已達 8 成，突顯女性追求經濟獨立、勇於投入創業市場的趨勢日益蓬勃。

除了提供女性創業貸款，彰銀也根據不同族群規劃貸款商品，提供客戶諮詢，並依個人資金需求提供分析與規劃，透過創業、購屋、理財投資等貸款與資金管理等服務，協助客戶完成理財目標。