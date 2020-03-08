〈ETF大講堂〉Fed意外降息 對ETF市場帶來什麼影響？

為防範武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對美國經濟帶來的衝擊，美國聯準會 (Fed) 在週二無預警將利率下調了 0.5 個百分點至 1.00% 至 1.25% 的目標範圍，此舉錯讓投資者感到震驚，也使得 10 年期美債收益率首次跌破 1%。

Fed 在書面聲明中指出：「美國經濟的基本面保持強勁。但是，武漢肺炎疫情對經濟活動構成的風險持續增加。有鑑於這些風險並為實現實現其最大的就業和價格穩定目標，Fed 決議將利率的目標範圍降低 0.5 個百分點，至 1.00% 至 1.25%。」

Fed 基準利率 圖片：tradingeconomics

股市方面，Fed 降息，市場似乎並未完全反映。SPDR S&P 500 指數基金 (SPY-US) 的最新交易價格下跌了 2.7%，關於 Fed 對未來市場的意義存在爭論，懷疑論者認為，Fed 已經無權減緩疫情衝擊，而且降息只會加劇市場的恐慌情緒。其他論者則表示，Fed 仍可能抵消部分疫情對經濟的影響，Fed 採取主動比被動更好。

在此前週二，一些較疲軟的市場表現稍優於大盤，追蹤航空業的 U.S. 全球噴射機 ETF(JETS-US) 下跌了 1%，進一步增加了該檔 ETF 在 2 月份 20% 的跌幅。

同時，新興市場股票表現相對良好。Vanguard FTSE 新興市場 ETF(VWO-US) 僅下跌 0.3%。美元跌至今年第一週以來的最低水平，為新興市場股票提供了一定的支撐。

黃金是受益於美元下跌的另一項資產。價格突破了 1,640 美元，使 SPDR 黃金 ETF(GLD-US) 上漲了 3.7%。

債券方面，在美聯準會宣布降息後，10 年期美國國債收益率觸及盤中低點，收益率跌破 1%，創下歷史新低。30 年期美國國債收益率則觸及 1.61%，距離週一的歷史低點 1.58% 不遠。

iShares 20 年期以上美國公債 ETF(TLT-US) 和 iShares 7-10 年期美國公債 ETF(IEF-US) 當天漲幅均超過 1%，這為其年初至今的收益增添了可觀的收益。這一年中，TLT 成長了 15%，而 IEF 成長了 8%。

值得注意的是，10 年期美國國債收益率徘徊在聯邦基金目標利率區間 (1%-1.25%) 之下，而 2 年期國債收益率為 0.72% 遠低於該區間，這表明可能會進一步降息。