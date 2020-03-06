〈每日外資外匯觀點〉聯準會降息仍有空間 美元走弱可想而知

儘管本周公布的美國經濟數據表現仍強勁，但武漢肺炎疫情在美國有擴大的趨勢，周四美股三大指數再度暴跌，美元指數大跌 0.82%，創下去年 14 個月來最大單日跌幅，周五進一步跌至 97.55 附近，即將公布的非農指數，成為市場關注的焦點。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美元指數上周暴跌 1.24% 後，聯準會本周緊急降息 50 個基點，美元多年漲勢備受威脅，本周以來持續下跌 1.62%，有望創下兩年來單周最大跌幅，並退守 100 周均線。

美國目前聯邦基金利率目標範圍降至 1% 至 1.25%，仍有進一步降息的空間，但在歐洲、日本等國家地區，很多都已是負利率，且央行降息意願低，Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示，美國聯準會的降息空間大於其他主要央行，這同時意味著美元的下行空間較其他貨幣要大。

而市場對聯準會後續降息的預期快速升高，也讓美元承受沈重壓力。貨幣市場普遍預計聯準會將在 3 月 18-19 日的決策會議上再降息 25 個基點，4 月前再降息 50 個基點。

Tempus Inc 資深外匯交易商和策略師 Juan Perez 表示，聯準會此次緊急降息，值得市場思考，是否會暗示或者再次採取類似的緊急降息？目前看來，聯準會似乎願意隨時為支撐經濟隨時提供幫助，因此市場對美元缺乏信心是可以理解的。

聯準會在最新的褐皮書 (Beige Book) 報告中曾 48 次提到武漢肺炎，顯示高度關注疫情對經濟造成的傷害，SEB 首席策略師 Olle Holmgren 表示，這些訊息可能對 3 月中下旬 FOMC 再次降息具有重要影響。

瑞銀財富管理全球投資長 Mark Haefele 建議客戶，要防備美元進一步走軟：澳洲外匯服務商 AxiCorp 首席市場策略分析師 Stephen Innes 建議，隨着聯準會進一步降息，可以做多日圓及歐元兌美元。

Innes 並強調，聯準會可望再次降息，而歐洲央行政策空間有限，美元走弱是可預見的，「而我比過去兩年來都更想要做空美元」。