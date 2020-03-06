資金與基本面有撐 台股操作宜審慎樂觀

全球疫情持續升溫，美股四大指數再度下跌，連帶拖累 6 日亞股走勢，法人認為，這波疫情快速擴散，美國擔心經濟下滑，突然祭出降息兩碼，美股仍存在心理因素，短線影響全球波動難免，台股基本面健全，應留意短線波動較大。

台股跟隨美股跌勢，今 (3/6) 日早盤開低走低結束連三日反彈，隨著盤中賣壓擴大、外資調節，重要權值股在市場信心疲軟的大環境下，終難發揮撐盤角色，終場以下跌 193.01 點，收在 11321.81 點。成交量為 1496.05 億元。

富蘭克林華美投信認為，美國聯準會無預期降息兩碼，帶給全球市場驚訝，雖然市場擔憂疫情是否在美國造成更大影響，然觀察歐洲央行也可能採取寬鬆政策，有助於市場資金充足，可望增加市場流動性與支撐力，短線上台股建議仍採區間操作，挑選績優股票為原則。

在技術面，廖哲宏表示，台股在拉回年線後指標背離出現跌深反彈，之後又跌破，年線似乎再度成為重要支撐觀察點。展望後市，未來需觀察，半年線位置是否能有效站上；如能站上或有機會來回補 2 月 24 日缺口、往季線看；反之，年線成為重要支撐觀察點。

在題材面，廖哲宏表示，在疫情爆發後，整體來講對於基本面的變化主要還是聚焦在消費需求減少，伴隨手機供應鏈的下修；但另一方面，在網路服務需求增溫的情況下，也同時帶動伺服器以及網通的需求，部分增溫跡象也反映在部分產業的展望上，值得關注。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股在遭受中國供應鏈斷鏈與歐美疫情擴散下，指數出現較大整理，但觀察台商基本在財務結構與製造能力上皆優於中國廠商，在美中貿易摩擦後與疫情影響下，將加速廠商佈局非中國生產據點 (例如: Apple)，加上轉單效應(台商部分已經移轉生產基地) 有機會逐漸發酵，自動化或無人化生產則是另一新議題與關注重點。

周書玄認為，科技產業發展趨勢將不受本次疫情影響而改變，但所有生產與出貨的進度將受疫情限制而有所遞延，但未來應觀察美國相關疫情發展，若能受到控制，則股市可望展開反彈行情，反之，則仍不排除繼續走跌。受惠疫情之影響如: 高速運算 (HPC)、5G 通訊、物聯網 (IOT)、自駕車將持續發展，另軟體類股、工業電腦 (IPC)、生技醫療、保健類股也可望漸受重視。

整體而言，富蘭克林華美投信認為，台灣企業全球運籌與競爭力更勝其他市場，又今年為 5G 商轉關鍵啟動年，看好新科技發展的趨勢不變；短線上，台股仍與美股、陸股連動關係高，波動度加大，操作應偏審慎。

周書玄建議，操作以成長股為主、價值股為輔，挑選大型績優權值股，分散產業布局，看好如: 5G 上下游供應鏈、半導體、伺服器、光纖與物聯網為主軸，而非電子類則看好如: 生技醫療、營建、環保節能、運動器材類龍頭股，或選擇台股型基金以定期定額長期投資。