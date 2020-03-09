疫情過後 三無投資概念最吸睛

肺炎疫情引發經濟衰退疑慮，IMF、OECD 等國際機構紛紛下修今年全球 GDP 成長率預估值。法人認為，在惡劣的經濟環境下，往往伴隨著新突破，新產業、新公司同步誕生，這次同樣不會例外；在疫情導致交易活動封閉下，預期未來商業發展將轉向「三無」型態，並吸引市場資金匯聚。

所謂「三無」經濟型態指的是：一、無接觸經濟，如：線上會議、雲端辦公、遠距醫療、數位課程、影音娛樂串流、數位金融支付；二、無人化生產，即自動化生產、機器人倉儲和物流；三、無極限應用，涵蓋：精準醫療、人工智慧數據分析、智慧城市和交通等。

第一金全球 AI 人工智慧基金經理人陳世杰指出，以疫情最嚴重的中國為例，因為封城、停工和停班課，有高達２億人無法外出，只能利用網路來辦公、上課和娛樂，讓雲端需求出現猛爆性增長。目前６成企業在雲端軟、硬體的資本支出比重都不到 20%，經此一「疫」，雲端投資金額可望倍增。

其次，全球製造業供應斷鏈，讓企業思考分散生產地的必要性，部分轉向消費地生產的方式，人力成本未來不再是設廠的唯一考量，伴隨而來的是提高自動化程度，以滿足現行的生產效率和需求，讓機器人成為企業設備採購重點。

而無論雲端應用、自動化製造，都少不了 AI 人工智慧技術的協助。陳世杰認為，人工智慧能即時分析客戶喜好和流向，隨時作出精準行銷的分析與建議，讓各行各業提供多樣化的商品與服務，帶來更多創新的應用，發展潛力無極限。

陳世杰強調，一場疫情或許打亂短期的經濟節奏，卻也是一場汰弱留強的考驗。回顧歷史經驗，不乏成功案例，如：藉石油危機銷售省油汽車的豐田、趁 SARS 疫情推出淘寶網的阿里巴巴，而這次武漢肺炎疫情過後，相信「三無」產業將成長、茁壯。