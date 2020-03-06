中古屋挑哪個年份最好？他揭露這期間的別碰！

俗話說好酒沉甕底，對於品酒人士而言，某幾支特定年份的酒特別有價值，然而這樣的觀點套用到房市上也奏效嗎？

一般消費者都會想要買到空間大、結構堅固、屋況新、價格實惠的物件，日前就有民眾發文詢問，表示自己結婚了有小孩，目前與岳母同住，雖然是租屋族，但有了想要買房的打算，他更透露近期在桃園看上了一間 4 房的大樓，蠻想知道大家「如果可以買房，建議買幾年屋最好？」

文章引發網友討論，紛紛留言表示，「人口多直接買透天，買越新當然越好，不然就買舊的再花 200 萬整修」、「可以來基隆買啊，便宜又大碗 CP 值超高，交通方便 30 分鐘到市府捷運站」、「15 年左右的中古屋都還可以，不會老氣」、「便宜的透天還是有，建議買在大湳，因為轉運站正在蓋，未來會有捷運藍線和綠線，到台北上班的好選擇」、「建議挑 10 年內的房子，比較有保障」、「新成屋 5 年內最好，透天比大樓好」。

也有人認為，「桃園真的很大，要近 800 萬以內，開車 20 分鐘可以到市區，楊梅、平鎮、中壢的電梯大樓加 4 房，房屋通常都會有些年長，部分屋齡 30～40 年，屋況需再花錢整理。要遠的話有觀音新屋或濱海附近的透天，800 萬以下，屋齡 10～25 年」、「有些很老的 30～40 年起跳的透天可以看看，有在預算範圍內，不過缺點大概就是屋況不好需要花錢整修，地點稍偏、路寬窄小等等」。

對此，房市專家 Sway 曾表示，民眾在挑選中古屋時盡量避開民國 77 年到 79 年、104 年到 107 年完工的房子，甚至他認為最好不要買。

他指出，民國 77 年到 79 年的房子最好不要買，是因為當時正值房價起飛，「是個連倒茶小妹都可以賺賣屋錢的年代，導致建商預售賣光光就亂蓋一通」，因此這些年份蓋好的房屋，經常有壁癌、海砂、偷工減料的情況。

而 104 年到 107 年蓋的房子，Sway 也認為有偷工減料現象，因為他看到爛痘屋案例一個一個爆發，投資客及自住客告建商的案件越來越多，全都是因為當年預售太好賣，都賣光建商怎會認真蓋屋？ 他還認為，這個年份房子多半有雨遮一圈，根本是想「A 錢」，建議民眾若要買中古屋，最好避開這些年份。