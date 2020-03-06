盤前財經大事搶先讀2020年03月06日

今日操盤前瞻

台灣 2 月消費者物價指數

美國 2 月非農就業報告

德國 1 月工廠訂單

法說會：春源、世芯 - KY

股東會：安盛生

〈美股盤後〉一日天堂一日地獄 道瓊暴跌近千點

週四 (5 日) 武漢肺炎 (Covid-19) 疫情動盪持續，揮別昨日一日大漲行情，美股雲霄飛車，再度直衝而下，慘遭大屠殺。閱讀全文...

新債王：Fed 很快會再降息 走向零利率時代

美國聯準會 (Fed) 週二 (3 日) 意外降息兩碼，素有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 週四 (5 日) 預測，聯準會很快會再度降息，並走向零利率時代。閱讀全文...

美股暴跌暴漲後 華爾街密切關注這六項指標

美債殖利率本周紛紛跌到歷史新低，美股指數快速進入修正期，投資者幾乎缺乏足夠的時間來追蹤廣泛的指標，華爾街策略師們建議，隨著肺炎疫情爆發影響經濟，或許可從波動率、貨幣、債券波動及散戶情緒等六項指標，來洞悉金金融市場的走向。閱讀全文...

北富銀靠 2 張神卡連三個月奪發卡王 國泰銀穩坐刷卡王

金管會昨 (5) 日公布信用卡統計，截至 2020 年 1 月底止，北富銀靠 J 卡、MOMO 卡兩張神卡，單月發卡量衝破 12 萬張，已連續 3 個月坐穩發卡王寶座，國泰世華銀則是簽帳金額最高，奪下刷卡王。閱讀全文...

飯店業處寒冬期 亞都今停牌 傳可能調整虧損事業營運

連鎖飯店業者亞都 (5703-TW) 公告將在今 (6) 日停牌，受武漢肺炎疫情強大衝擊影響下，飯店和餐飲業營運多處低潮，此時停牌引發業界揣測，市場傳亞都已連虧損 2 年，去年前 3 季虧損幅度更是明顯擴大。閱讀全文...