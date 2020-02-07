〈進出口統計〉我對日、歐出口年減逾1成 對美出口逆勢年增1%一枝獨秀

財政部公布我對主要市場出口，今年 1 月我對歐、東協、中國與香港等市場同步衰退，但在資通訊設備出口帶動下，讓我對美出口逆勢上揚，單月出口值 38.3 億美元，年增幅 1%。

財政部統計處處長蔡美娜表示，1 月我對美出口 38.3 億美元，持續創下歷年同月新高，較去年同期增加 0.4 億美元、年增幅 1%，其中又以資通訊與視聽產品較去年同期增加 1.9 億美元、17.5%；但基本金屬、運輸工具則分別較去年同期減少 16.4%、12.7%。

蔡美娜指出，主要出口市場中對歐洲、日本衰退幅度最大，兩者雙雙年減逾 1 成，其中對歐洲出口值 24.2 億元、年減 11.4%，連續 10 個月衰退；對日出口值 19.1 億美元、年減 10.1%。

我對中國與香港出口值 94.6 億美元、年減 7.8%，主要以塑橡膠與製品出口值減少 1.7 億美元、年減 26.9%，機械出口值減少 1.6 億美元、年減 25.6%。

另外，對東協出口 39.3 億美元、年減 8.3%，其中礦產品出口值年減 1.2 億美元、年減 45.1%，資通與視聽產品年減 0.7 億美元、年減 34%，塑橡膠製品年減 0.6 億美元、年減 19.6%。

蔡美娜說，我對外出口 1 月普遍呈現下滑，其中對歐洲對鋼鐵、機械輸出欠佳，對日本因電子零組件出口減少，分別下降 11.4%、10.1%；對東協、中國與香港出口分別各減 8.3%、7.8%。

蔡美娜指出，我對美國出口一枝獨秀、年增幅 1%，規模值刷新歷年同月紀錄，占總出口比重上升至 15.3%，創下近 11 年高點。