〈進出口統計〉工作天數變少 1月進出口同步衰退 電子零組件出口逆勢增3%

受農曆春節假期影響，今年 1 月進出口均呈現季節性因素衰退，雙雙較去年同期減少，其中 1 月出口總額 250.7 億美元、年減 7.6%，僅電子零組件靠需求支撐，出口值年增逆勢成長 2.9%；進口總額則達 216.1 億美元、年減 17.7%。

財政部統計處處長蔡美娜表示，今年農曆春節落在 1 月導致工作天數減少，但如果扣除屆季節性因素，1 月出口值仍有 2.6% 年增幅，如果統計到 1 月 22 日，也比去年同期增加 4%，顯示出口連續三個月正成長。

進口部分，統計到 1 月 22 日也較去年同期增加 3.7%，換言之，如果排除不考慮農曆春節因素，1 月進口仍延續去年第 4 季止穩回升態勢。

進一步分析主要出口貨類表現，11 類主要貨類中，僅電子零組件逆勢成長，主要是靠智慧型手機、高效能運算需求支撐，帶動電子零組件單月出口總額 90.1 億美元，創下歷年同月最高紀錄與連續 9 個月正成長兩大紀錄。

另外，記憶體產業也在終端客戶需求回溫、庫存量下滑帶動下帶動產業需求落底回升。

但金屬製品、塑橡膠、礦產品與資通訊產品除了有季節性因素干擾外，加上市場需求尚未回溫，導致元月出口值同步衰退，10 項主要貨類中包括金屬製品、機械、塑橡膠、化學品、礦產品、光學器材等衰退幅度均超過 1 成以上，其中礦產品單月出值僅 9.3 億美元、年減幅達 26%。

展望今年，蔡美娜坦言，原本市場預期在美中貿易簽署第一階段協議後，化解市場不安情緒後，可望使我出口基本面優於去年，但武漢肺炎疫情爆發，中國復工情況不明，加上部分產業下修營運展望，替 2 月出口埋下變數。

不過蔡美娜也說，去年 2 月出口值僅 203 億元基期偏低，加上今年 2 月工作天數比去年長，考量疫情影響等因素，預估 2 月出口值年增幅可能介於 15~24%。