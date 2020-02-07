新加坡發布：新冠病毒與SARS同級「橙色警戒」

武漢肺炎疫情持續延燒，新加坡衛生部在週五 (7 日) 證實新增了三起案例，該國目前累積 33 例確診的新冠狀病毒病例。據悉，三名患者並沒有中國旅行史，促使新加坡將疫情警報狀態提升到「橙色」，與 2003 年 SARS 爆發時的水平相同。

新加坡衛生部在一份聲明中指出：「由於目前本地出現感染案例與之前個案沒有任何關聯，且並未有前往中國的旅行史，我們已經加強相關風險評估。」國家發展部長 Lawrence Wong 也表示：「如果情況惡化，我們可能必須採取比今天宣布的更加嚴格的措施。」

「橙色」警報表明病毒「非常很嚴重，更容易在人與人之間傳播」，但「在新加坡並未廣泛傳播並受到控制」。最近的一次橙色警報是在 2009-2010 年 H1N1 流感爆發期間，以及嚴重急性呼吸道症候群 (SARS) 時期。最高警報為紅色，表明病毒正在廣泛的傳播。

新加坡當局也建議企業取消或推遲非必要的大型活動。針對即將在下週舉行的新加坡航空展，Wong 表示，如果新加坡航展如期舉行，相關單位應採取「一切必要的預防措施」。這些措施包括體溫篩查、拒絕身體不適的民眾進入、確保活動場所通風良好並配備洗手設施。

在新加坡的 33 例確診病例當中，有 2 例目前處於危急狀態。新加坡衛生部表示，其餘大多數人的病情穩定或有所改善，而有 2 例已經康復並出院。

以下是新加坡發布的最新預防措施：