〈武漢肺炎疫情〉船上現群聚感染！日本郵輪大增41名確診病例

根據日本《NHK》週五 (7 日) 報導。日本厚生勞動省於同 (7) 日表示，目前停靠在日本橫濱港進行物資補給與乘客隔離的「鑽石公主」豪華郵輪，繼 2 月 5、6 日各發現 10 名新型冠狀病毒 (武漢肺炎) 確診病例後，目前又新增 41 名。

而該艘郵輪曾在 1 月 31 日停靠台灣基隆港，遊客曾在當日上午下船後，遊玩一天才上船離去，遊玩型成包括台北 101、龍山寺、故宮、九份等。

新增的這 41 名患者也將送往東京、埼玉、千葉、靜岡的醫療院所，其中包含外國籍與高齡乘客。

而船上剩餘的約 3700 名乘客及工作人員也將繼續待在遊輪上，原則上為 14 天時間。

鑽石公主共載有 3700 多人，其中有 120 人出現發燒和咳嗽症狀，有 153 人和發生症狀的這些人有過親密接觸。日本當局針對這 273 人進行檢體採集，並實施病毒檢驗。目前這 273 人的檢驗結果也已全部出爐，共有 61 人呈陽性反應。

另外日本的第 4 班撤僑包機，已於日本時間 7 日深夜 12 點過後飛抵中國武漢，並於當天上午 7 點半過後自武漢啟程飛往東京羽田機場。包機上的乘客共有 198 人，其中包含日本人與中國籍配偶在內。而先前的 3 班包機，已經載回 565 人。

日本撤僑包機 (圖片：AFP)

載有 198 人的第 4 班包機，也是首次允許中國籍身分的配偶等人搭乘，而這些人的數量約有 80 人左右。該班機已於 7 日上午 7 點 40 分左右從武漢起飛，預計在同日上午 10 點 40 分左右抵達東京羽田機場。