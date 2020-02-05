新加坡貿易部長：各國應分散供應鏈 並降低對中國的依賴

隨著武漢肺炎疫情擴大，中國政府為了遏制疫情傳播，採取了封城及延後開工等政策，因而迫使在中國的工廠被關閉，航空及運輸也被暫停，衝擊了全球供應鏈。

新加坡貿易和工業部長陳振聲 (Chan Chun Sing) 於週三 (5 日) 表示，本次疫情所造成的影響，對於各國來說皆是個很好的教訓，各國政府應重新省思對於中國供應鏈過度依賴的狀況。

包括上海、江蘇、浙江、福建、廣東等 24 個省市相繼宣佈延後開工至 2 月 10 日，預期將影響全國經濟達 80%，並影響貿易達 90%。

由於許多國家相當仰賴對中國的出口，隨著中國需求下降，預期將對於這些國家的產業造成衝擊。陳振聲表示，透過此次的疫情，能夠讓企業及各國政府了解到供應鏈分散的重要性。

陳振聲亦表示，中國企業已由低階、低價值產品的製造商，躍升至高端產品供應鏈的核心角色，因此，預期本次疫情對於供應鏈的衝擊，將會影響到全球經濟的成長。

由於新加坡的經濟相當仰賴出口，且中國亦為該國最大的貿易夥伴，因此，去年的中美貿易戰導致新加坡的景氣受到了重創。

新加坡 GDP 增長率 (圖：Trading Economics)

而本次疫情的爆發，亦使新加坡的經濟再度面臨挑戰，陳振聲表示，隨著疫情的擴大，各國的產業皆多少會受到波及，而關鍵是在於各國政府的因應政策、以及恢復的速度。

陳振聲表示，目前對於新加坡而言最重要的任務，便是經濟來源的分散，新加坡政府呼籲企業，應減少對於特定產品及特定市場的依賴。

透過經濟來源的分散，可使新加坡在面臨各種重大不確定因素時，也能夠維持經濟的成長動能。