香港航空計畫裁員400人 要求地勤每月兩週無薪假

武漢肺炎疫情持續，飛機航班的縮減對航空業造成嚴重的打擊。在先前，國泰航空及香港航空 (Hong Kong Airlines) 都曾向員工提出無薪假計畫。如今，港航主席侯偉在今日 (7 日) 向員工發出內部信函，宣布港航計畫裁員 400 人，並要求地勤每月最少放兩週的無薪假。

武漢疫情在全球內爆發，逾百中國地區航班遭到裁減，港航在今日宣布計畫裁員 400 人，約為整體員工人數一成左右。此外，港航的非空勤員工在 2 月 17 日至 6 月 30 日間，需每月至少放無薪假 2 週，空服員及機師也須放無薪假。有消息指出，裁員名單中也包含空服員和高級乘務員，解僱信函預期將在下月底正式發送。

侯偉指出，武漢新型冠狀病毒在全球大流行，各國的防疫舉措壓抑了香港的旅行需求。在過去的一年中，港航已為節省成本而調整服務措施，而疫情的爆發更為港航業務帶來的重大的衝擊，因此必須採取措施來減輕危機。

港航也表示，相關的舉措是為了確保公司得以繼續生存，該公司也將確保充足的人力以維持日常營運，並保證滿足旅客季節性高峰期的需求。「改革對香港航空的未來至關重要」港航表示。

另一方面，港航也將在 2 月 11 日至 3 月，進一步減少航班，由每日的 82 班減少至 30 班。上月起，因疫情影響，港航已取消逾百班往來中國的航班，包括往來杭州、南京、上海等地航班。