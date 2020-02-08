川普對英國放行華為5G大怒 但白宮否決買下愛立信或諾基亞的提議

美國司法部長 William Barr 建議，美國應買下瑞典愛立信 (Ericsson) 與芬蘭諾基亞 (NOKIA) 的控股權，以削弱華為在 5G 的統治地位，但此一提議週五 (7 日) 已經遭到副總統彭斯 (Mike Pence) 及高級經濟顧問駁回。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週五稍後稱，美國正在與諾基亞和愛立信密切合作，這兩家公司的設備對於 5G 基礎設施的建設至關重要。

庫德洛補充說，但是美國政府不負責收購公司，無論它們是國內公司還是外國公司。

彭斯則表示，他尊重 Barr 的看法，但他認為更好的方式，是釋出更多的頻譜供 5G 無線使用，這是總統批准並將繼續執行的計畫，美國可以利用自由市場及美國公司，來擴展 5G。

兩家公司未就此事發表評論，諾基亞在紐約證交所股價上漲約 4%，於芬蘭上漲約 7%，愛立信在那斯達克漲幅約 5.4%，在瑞典上漲約 5.7%。

川普致電痛批強生

華盛頓堅持認為，北京可以將華為設備用於間諜活動，從而施壓盟國，不應在 5G 網路上使用華為設備。華為否認所有指控。

英國上個月決定允許華為參與非核心的 5G 網路部署，此舉引來美國不滿。據英國《金融時報》援引官員談話，表示美國川普政府大發雷霆，稍後致電指責英國首相強生 (Boris Johnson)。

另一位英國官員說，川普與強生之間的通話「非常難聽」，川普對強生的措辭令他們震驚。

白官僅於上週二提供了簡短官方紀錄，指兩人討論了包括電信安全在內的重要地區及雙邊議題。英國官員私下多次抱怨，美國只要求禁用華為 5G，卻無法提供替代方案。

後續發展仍待觀察

對華為來說，5G 上的主要競爭對手是諾基亞及愛立信，並沒有美國公司。正因如此，才有了 Barr 的提議，他認為，美國若能將龐大的市場及財務實力，置於這兩家公司或其中之一，將助其成為華為更大的對手。

美國如何在愛立信和諾基亞中持股仍有待觀察，對於這樣的舉動是否會引起歐盟的關注，也存在疑問。

Fitch Solutions 資深分析師 Dexter Thillien 表示，愛立信和諾基亞都公開上市，這意味著美國可以通過這種方式建立股份，但是它們如何做還有待觀察，因為這不是他們通常對美國公司 (更不用說外國公司) 所做的事。