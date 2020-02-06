中國1.5兆美元的不良貸款市場 正吸引外資興趣

中國龐大的債務問題將越來越大，為試圖從債務清理中獲利的外國投資者提供更多機會。

根據普華永道 (PwC) 的一份最新研究，在 2019 年達到 1.5 兆美元之後，中國不良貸款和資產很可能繼續成長。

黑：中國不良貸款交易量 藍：外資投資中國不良貸款之家數 圖片：Bloomberg

在這個全球第二大經濟體進一步向外國資本開放之際，不良債務正在增加，作為近期貿易協議的一部分，中國現在允許美國公司申請牌照，直接從銀行購買不良貸款。

普華永道的報告沒有討論冠狀病毒，但其他觀察家表示，病毒疫情可能加劇信貸壓力。這可能進一步提高不良債務專業機構在中國擴大業務的需求。

橡樹資本聯席董事長即認為，病毒疫情可能會是中國經濟部分領域的「浩劫」，不良債務可能大幅增加，除非中國人行 (PBoC) 注入流動性，標普全球稱，由於疫情威脅廣泛經濟領域，中國飽受困擾的銀行業可能再受 8000 億美元的打擊。

最近，中國公司的借貸成本有所增加，部分原因是對病毒的擔憂，這可能會使實力較弱的公司對即將到期的債務再融資變得更加昂貴。

中國不良貸款的實際數量經常引起爭論，但普華永道的數據範圍更廣，包括不良貸款、銀行觀察名單上的貸款以及資產管理公司持有的不良貸款。

中國官方數據顯示，截至 6 月底，中國銀行業不良貸款 2.2 兆元人民幣 (3140 億美元)。

「巨大」的市場

不管怎麼算，中國日益增加的不良債務正變得越來越難以忽視。

普華永道合伙人 James Dilley 表示：「中國不良貸款市場是非常巨大的，如果你是波士頓、紐約、倫敦的不良債務基金，中國市場如此之大，你很難向有限合伙人證明為什麼不關注中國。」

普華永道估計，國際投資者 2019 年向中國不良貸款領域投資 11 億美元，許多知名投資者一直在「篩選交易，並希望在 2020 年完成第一筆交易。」

根據普華永道數據顯示，外國投資者在當前周期完成的大部分交易在中國最富裕的地區，包括江蘇、浙江和廣東，而普華永道表示，在收回各個貸款所需的時間上，一些投資者似乎有點「天真」，因自 2018 年中期以來國內流動性下降，早使得一些公司更難向當地投資者出售貸款。

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