中國淘金30年光景不再 超級風暴迫使台商加速逃離

1990 年，政府的一紙管理辦法，默許登陸投資，開啟了台商登陸淘金的風潮。30 年後，春節期間意外引發武漢疫情風暴，中國經濟面臨嚴峻挑戰，也加速了全球企業撤離中國的速度與決心，現在台商眼前的中國，已是截然不同的新戰場。

根據《財訊》報導，30 年前，中國各地政府鋪著紅地毯大肆招商，為淺盤經濟的台灣提供一個深不見底的市場。這段時間裡，台商趕搭上中國快速成長列車，由初期利用低成本製造低階產品外銷，漸提升到所有產品製造，確認中國為台灣製造業生產基地的角色。

這當中，包括鴻海集團 (2317-TW) 從一個連接器小廠養成全球規模最大的 3C 代工帝國，以及日月光集團 (3711-TW) 的全球封測龍頭地位，造就台灣科技業在 21 世紀與日、韓等國競爭的重要優勢。

台商在內需型產業及服務業市場的耕耘，也逐漸開花結果。除了統一 (1216-TW) 和巨大 (9921-TW)，鞋王寶成 (9904-TW)、方便麵之王康師傅、米果王旺旺、茶王天仁、冷凍食品龍頭海霸王，以及汽車零組件市占第一的英利 (2239-TW)，都印證在中國產業發展的歷程中，台商所扮演的領導角色。

不少台商更因參與這段中國經濟起飛的過程，坐享土地增值的利益。震旦行 (2373-TW) 在 1995 年於上海陸家嘴興建當地的第一棟大樓，粗估至今資產增值上看百倍。此外，如日月光集團張家私人持有鼎固控股、藍天電腦 (2362-TW) 董事長許崑泰投資宏匯集團，身價都因中國土地資產鍍金。

中小型台商因深入在地布局，也成為一方之霸。返回故鄉河南生產聖誕燈泡外銷起家的東裕集團創辦人王任生，再跨足百貨經營，事業規模就達年營收新台幣 600 億元，成為河南王。此外，從事餐飲休閒事業的松茂集團董事長孫芳山，也因為專注經營西北地區曾被封為陝西王。

(圖表：財訊提供)

根據《財訊》報導，中國生產條件日益嚴苛，加上中國挾著集權體制，利用智財權的剽竊、政府補助等手法展開不公平競爭，讓廠商無利可圖，世界工廠開始崩解。中國國家主席習近平取消任期制之後，中國政治風險大幅提高，終招致美國出拳對抗，企業出走潮正式浮出檯面。

緊接著，先是反送中事件重創了香港金融地位，如今再現武漢疫情，第一線台商全數籠罩在恐懼的黑洞之中，一場超級的中國金融風暴，已是寒氣逼人。

根據《財訊》報導，九○年代的台商在時代環境下西進發展，是不得不走的路，也確實為企業帶來高額獲利，至少讓台灣享受了 20 年的好光景。但現在已不同於過去，不論要不要撤資，中國都已經成為對手，該是台商重新選擇的時候了。