〈陸股盤後〉危機入市？陸股連三紅 創業板指創3年新高

受到肺炎疫苗有新進展，加上中國國務院推出減稅新政，在配合前期寬鬆貨幣政策下，強化市場信心，且中國再向美方釋善意，宣布減免加徵 750 億美元商品的進口關稅，在利多消息齊出之下，帶動週四 (6 日) A 股連續第三個交易日收高。

值得留意的是，創業板指數在這波反彈走勢中幅度最大，在週三 (5 日) 回補跳空缺口後，今日更進一步創下 3 年新高。由於創業板指投機性較高，成份股主要為生技、科技等小型股，也屬這波疫情受惠最大的指數，同時指數創下波段新高反應出投資人投機情緒高漲。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指收報 2866.51 點，上漲 1.72%；深證成指收報 10601.34 點，上漲 2.87%；創業板指收報 2012.25 點，大漲 3.74%，創業板指不光站上 2000 點大關，也創下 2006 年 12 月以來逾三年新高。



滬深兩市成交金額達人民幣 9135 億元，較前一個交易日成長 4.7%，是本周第二次突破人民幣 9000 億元大關，再刷新去年 4 月以來成交額新高。

北向資金買賣方面，今日北向資金買超人民幣 135.86 億元，其中，滬股通買超人民幣 75.29 億元，深股通買超人民幣 60.57 億元。

自 2 月 3 日春節後開市以來的三個交易日，北向資金分別流入人民幣 199.32 億元、人民幣 79.87 億元、人民幣 24.92 億元，合計買超金額逾人民幣 200 億元，而近一個月人民幣買超 (不含今日) 人民幣 433 億元，已逼近一半的比重，這反映出即使中國爆發肺炎疫情，外資仍視其為長線買點，進場分批布局。

對於外資捧場，業內分析指出，外資與中國投資者相比，對於意外的突發情況更有經驗。這時外資利用疫情大舉買超 A 股，是非常具有指標意義。

特別是近期 A 股進行大幅調整，對外資來說是加碼布局的好時機。此外，目前歐美等地股市估值都偏高，中國經濟雖然正處於轉型過程，但是龐大的內需商機，以及漸漸抬頭的高科技實力等前景是可以預期，因此外資看好 A 股長遠發展積極布局。

中國中山證券則認為，從春節後幾個交易日來看，外資保持今年 1 月份整體買超的態勢。外資大多評估，肺炎疫情對中國經濟的影響有很高的機率是屬短期、季度性的，因此在大盤出現修正時，外資趁機加碼績優股。

此外，在疫情干擾 A 股市場節奏的背景下，北上資金的大舉買超 A 股有穩定市場情緒作用，並吸引長線資金跟進進行價值投資，這對 A 股的質變具有重要意義。

產業消息面

A 股連續三日急彈，證券類股全數上揚，南京證券漲停、中信建投大漲 6%、海通證券上揚 2.6%、中信證券上漲 2.5%、國泰君安則上漲 2.7%。

由於中國宣布航空公司免繳發展基金，刺激航空類股齊漲，中國國航大漲 4.1%、東方航空勁揚 3.1%、南方航空上漲 2.4%。

生技類股持續受捧，40 檔個股出現漲停，其中，科創板申聯生物飆漲 20%，以漲停作收；而太龍藥業、康芝藥業、聯環藥業、哈藥股份等 39 檔個股也出現漲停，此外有 20 檔個股升幅逾 5%。