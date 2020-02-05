漲在疫情蔓延時 比特斯拉還飆的特斯拉概念股

特斯拉股價連續兩天大漲，今年以來漲幅超過 112%，讓看衰放空者心碎了一地，而中國的特斯拉概念股漲幅也不遑多讓，其中模塑科技 (000700-CN) 不畏武漢肺炎疫影響，在陸股春節後拉出兩根漲停，今年以來漲幅更達 241%，是特斯拉漲幅的兩倍多。

特斯拉股價週一 (3 日) 大漲近 20% 後，週二 (4 日) 再次大漲近 14%，帶動陸股中的特斯拉概念股繼續飆漲，模塑科技、奧特佳、秀強股份、旭升股份、均勝電子、安潔科技均漲停鎖住。

為北美市場的特斯拉 Y 型車提供零組件的江南模塑科技 (Jannan Mold and Plastic Technology) 周三連續第二天拉上漲停板 (漲幅 10%)，為今年以來的第 13 根漲停，漲幅擴大到 241%。

特斯拉概念股模塑科技今年以來漲幅達 241%(來源：Bloomberg)

除了魯抗醫藥 (60089-CN) 等具防疫概念的生技製藥股外，模塑科技本周漲幅傲視上海和深圳股市。

特斯拉在今年以來短短一個多月的漲幅達 112%，除了讓市場大為驚奇外，Citron Research 創辦人 Andrew Left 更將特斯拉股價飆漲，形容為「新的華爾街賭場」。

但也拜特斯拉飆漲之賜，在武漢肺炎爆發的衝擊下，特斯拉的中國供應商已成為陸股難得的亮點，近期傳出拿下特斯拉電池供應訂單的新能源科技 (300750-CN) 今天也拉上漲停，今年以來漲幅 54%。

模塑科技今年的飆漲已引起深圳交易所的注意，在 1 月 13 日的回覆說明中表示，該公司去年正式成為特斯拉 Y 型車零組件供應商，預估訂單的年營收約 3 億元人民幣，占其 2018 年營收的 6%。

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