中國疫情激起全球經濟千層浪 美債、美金、黃金走強

一場武漢肺炎，激起全球經濟千層浪，美債、美元、黃金持續走強，不過，病毒隔絕了中國與世界，破壞經濟秩序、打亂商品價格，製造斷鏈只是冰山一角，美中貿易戰下疲態畢露的中國經濟體，隱藏的未知黑洞，才是國際間的最大考驗。

根據《財訊》報導，源於中國湖北武漢的 2019 新型冠狀病毒，疫情於春節後迅速加溫，隨著 1 月 31 日美國將此事列入公共衛生緊急事件，原本一直創新高的道瓊工業指數，當天暴跌了 603 點，敲響警鐘，代表這起來自中國、在亞洲蔓延的病毒恐慌情緒，已由亞股向全球擴散。

中國延誤了重要的防疫時機，在各國專家陸續發布遠遠高於中國疫情的估計後，美國、日本開始撤僑，顯示先進國家的警覺性。在金融市場，1 月 30 日美國聯準會並未升息，主席鮑威爾警告，武漢肺炎可能對全球經濟造成風險；和過往的傳染病利空一樣，如伊波拉、禽流感、SARS 等，美元、黃金、美股相對強勢，資金流向美債避險，和防疫有關的健康醫療股上漲。

《財訊》報導指出，以 SARS 的經驗，2013 年在極度恐慌下，創造出港中台的股票大買點，然而，這次不一樣，美中貿易談判就是要矯正貿易不平等，中國必須為貿易付出代價。

對於經濟的影響，短期來看，疫情重挫旅遊、航空、民生及消費，但股價總是領先反映，以目前新藥研發、基因工程及人工智慧的進步，疫情終將過去。

長期而言，會影響的是經濟結構及社會成本，例如中國的地方政治財政更困難，呆帳率更高，中國總負債已占國內生產毛額 (GDP) 303%，還有多少舉債空間？今年是中國債務到期的高峰，呆帳率會衝高到多少？此外，外商加速外移避險，控制中國營運的規模，長期影響將遠大於一次疫情的震撼。