全球第二大電信商將耗資2億歐元 把華為移出核心網路

英國在上個月份批准華為 (002502-CH) 可有限度參與該國 5G 網路建設，但必須被屏除在敏感的核心網路之外，週三 (5 日) 全球第二大行動通訊運營商 Vodafone 即開始動作，Vodafone 表示，該公司將在核心網路設備中移除華為的設備，並預估將耗資 2 億歐元。

英國電信商 Vodafone 執行長 Nick Read 在週三 (5 日) 表示：「由於歐盟和英國政府決定將華為從核心網路業務中剔除，我們也已經做出決定將剔除華為。」此外，他也表示：「這將花費大約 2 億歐元來實施，大約需要 5 年時間。」

儘管 Vodafone 目前尚未在其核心網絡中使用華為，但該集團在英國的 4G 和 5G 設備中混合使用了華為、愛立信和諾基亞的設備。

另一方面，競爭對手 BT 表示，英國對華為的決定，將在未來五年內耗資約 5 億英鎊。此外該公司也警告，要將華為完全從英國網路中刪除可能需要七年的時間。

在先前，歐盟曾向成員國提出指導方針，旨在應對並解決各國和整個歐盟範圍內的網路安全風險，不過文件中並未指稱任何特定國家或公司。文件指出，歐盟成員國應從國家或歐盟的層面來評估供應商的風險，並對高風險供應商施加限制，包括必要的限制措施，以有效減輕相關風險。

華為公司則在日前表示，該公司已決定在歐洲建立 5G 生產基地，以實現歐洲 5G 設備在歐洲製造，並抵抗美國對歐盟國家施加壓力。