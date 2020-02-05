阻擋華為！美方研議由歐美企業合作開發5G軟硬體

美國打壓中國 5G 發展不遺餘力，為了削弱中國華為在 5G 的主宰力道，白宮與美國科技公司合作，為 5G 通訊網路創造先進軟體。

計畫包括一些美國電信和科技公司將戮力商定通用工程標準，讓 5G 軟體開發商可在各種硬體機器上運作代碼，藉此削減對華為設備的依賴程度，甚至可剔除不用華為。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示，參與該計畫的公司包括微軟 (MSFT-US)、戴爾 (DELL-US) 和 AT&T(T-US) 等。

「大方向是，主要由美國公司來完成美國的 5G 架構和基礎設施，這也可能包括諾基亞和愛立信，因為他們在美國有大量的業務基礎。」

美方認為，華為和中國軍方間千絲萬縷斬不盡，因此使用華為設備存有國安風險，但華為否認這種聯想，並稱自家營運不受中國官方干涉。

庫德洛表示，戴爾創始人 Michael Dell 是此計畫的強大支持者，並指出在 5G 發展之際，軟體更顯重要。

戰略和國際研究中心 (CSIS) 科技分析師 James Lewis 認為，戴爾生產運作此先進軟體的伺服器和其他設備，可望因此受惠。

庫德洛表示，「戴爾和微軟正在快速開發軟體和雲端功能，事實上這將可取代很多設備。套 Michael Dell 的話來說，『軟體正在吞噬 5G 中的硬體』。」

目前此計畫尚在初期階段，還有許多阻礙尚待處理，例如要如何將專長各自不同的企業聯合起來就是一大考驗。

產業研究機構 Recon Analytics 分析師 Roger Entner 正面看待計畫，他認為「討論是好的開始，可是說到底仍要有行動，屆時資金越多就越容易辦事。」

有鑑於 5G 技術對廣泛經濟的潛在價值龐大，白宮官員正在認真研議這項計畫。美國立法者提議投資在開放 5G 軟體標準的研發技術，1 月時跨黨派參議員曾提議，利用 FTC 拍賣頻譜授權後所得的收益作為這些技術的研究經費。

庫德洛表示，當局將審視這些提議但尚未做出是否支持的決議。

然而，要撼動華為的地位絕非易事。根據市場調研機構 Dell’Oro Group，華為是全球最頂尖的通訊設備商，其次為諾基亞和愛立信。華為用戶遍佈全球，其設備品質和技術支援優秀，包括美國鄉村的小型通訊業者也是愛用者。

無視美國力抗華為的決心，英國近期甫決定授權華為建設國內部分 5G 系統。

美國華為資安長 Andy Purdy 批評，美國政府不應該讓華為這家中國電信巨頭坐冷板凳。

Andy Purdy 表示：「如果美國真想要讓 5G 軟硬體由美國或歐洲企業開發，那麼政府應該鼓勵企業開始與華為協商，以授權使用我們的 5G 技術。」

他補充，如果沒有華為的知識產權，「在功能性和保證性方面，這合力打造出來的產品將會落後華為同等級產品 1-2 年。」

商業諮詢公司歐亞集團 (Eurasia Group) 全球技術政策負責人 Paul Triolo 也認同，華為在此領域具有領先優勢。「問題是，要解決這個問題，你起步已經晚了。」他認為美方的新計畫也可能藉由將機器變成商品，進而威脅到諾基亞和愛立信。

諾基亞和愛立信代表沒有對白宮計劃發表評論。

其他潛在問題包括，如果歐美企業獨立工作，要開發出世界一流的技術就曠日費時，但如果合力工作，恐引起反壟斷的隱憂。然而，庫德洛不認為存有反壟斷問題，而會產生良性競爭，企業會競相供應 5G 技術，「我們會在領先公司間扮演協調的角色。」

庫德洛沒有提供具體時間範圍，但美方官員曾稱預計 18 個月內將出現一套可運行的系統。