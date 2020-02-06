退出中國市場？宏達電中國官方社群關閉就在明天

HTC 中國官方社群已於宣布 1 月下旬宣布，將關閉該社群，而正式關閉日正是明日 (2020 年 2 月 7 日)，而 HTC 此一舉措，不僅意味著 HTC 可能退出中國市場，似乎也暗示著 HTC 智慧手機業務即將終結。

根據公開資料，宏達國際電子有限公司 (2498-TW) 成立於 1997 年 5 月，簡稱宏達電或 HTC，是台灣手機和平板電腦製造商，近年以來，HTC 的智慧手機業務表現不佳，該公司也努力在競爭激烈的中國智慧型手機市場中再次站穩腳跟，但仍是事與願違。

據 HTC 財報數據顯示，HTC 在 2019 年的營收為新台幣 100.1 億元，年減 57.82%，也較 2017 年的總營收下跌 87%，是 19 年來最糟糕的一年。

HTC 業績表現不佳與 HTC 的核心業務手機有極大的關係。

在去年，HTC 沒有發布新的機型，同時公司業務也已經開始轉向 VR，而如今 HTC 宣布關閉中國社群，顯示出 HTC 將不再為中國市場用戶提供服務，似乎也標誌著 HTC 將徹底放棄自家的手機業務。

HTC 社群 HTC Elevate 是 HTC 建立的，僅限邀請註冊的高級粉絲和支持者的社區，只有 HTC 的鐵粉才能受邀加入。有關 HTC 中國社區關閉的消息已經出現了一段時間，先前就有多名用戶反映 HTC Elevate 的社區似乎關閉。從 2020 年 1 月上旬開始，HTC 社區的成員就發現在登入該網站時遇到問題 (502 錯誤)，該頁面顯示該項目已經不再提供支持。