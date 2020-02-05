武漢肺炎重創業績 居酒屋「和民」宣布退出中國

日本知名餐飲連鎖的 WATAMI 集團 (7522-JP) 在週三 (5 日) 發出新聞稿表示，受到中國當地的 2019 新型冠狀病毒 (2019-nCoV，武漢肺炎) 疫情擴大影響，造成各分店歇業還有來客數大幅減少，由於該公司判斷這樣的情況將會持續下去，不得已作出退出中國市場的決定。

WATAMI 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

日本 WATAMI 透過在設在香港的分公司「WATAMI INTERNATIONAL CO.,LTD」，在中國上海、深圳、廣州、蘇州等地共有 11 家分店。這次決定關閉的，是 11 家分店當中以和民形態展店的「和民」、「饗和民」、「三文魚傳說和民」系列的共 7 家分店。

WATAMI 自 2001 年 11 月在香港開了第一家「和民」以來，就持續在日本海外市場展店。2005 年 1 月進入中國深圳展店推出「和民」，從 2007 年 4 月開始也在上海展店。於 2014 年時，WATAMI 曾在中國當地開設 42 家分店，在營運狀況不佳的店面陸續關門後，至今只剩下 7 間直營店。而目前整個 WATAMI 集團在 8 個地域共擁有 53 家分店。

另根據《日本經濟新聞》同日報導，WATAMI 在中國的 7 家「和民」系列直營店於武漢肺炎疫情影響下，各分店平均每日 40-50 萬日圓的營收已減至 1/20 水準。該公司認為即使將來疫情受到控制，中國的個人消費也將大幅滑落。

中國當地其它 4 間受到其他公司委託營運的店面，WATAMI 則將持續經營。