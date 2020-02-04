防武漢肺炎撞經濟 亞洲央媽降息壓力大？

武漢肺炎持續蔓延，亞洲各國已多出現疫情與影響，而為防疫情進一步衝擊實體經濟，市場分析，亞洲各國央行們可能正面臨「降息壓力」。

《彭博社》報導，位於疫區的中國人行 (PBoC) 已於週一 (3 日) 挹注 1.2 兆人民幣資金，且緊急調降 7 天期逆回購利率 10 個基點以求維穩股市，然而疫情對中國實體經濟的影響也正開始浮現，除了春節人次大減 24% 外，中國國內內需以及旅遊觀光也連帶衝擊，因此市場正高呼人行降息。

對此彭博經濟學家表示，短期武漢肺炎疫情恐將壓迫中國經濟成長，預計第一季中國 GDP 年增率將降至 4.5%，瑞銀則表示影響可能會更嚴重，將降至 3.8%。

除了中國外，由於鄰近亞洲國家皆與中國有密切貿易關係，故亞洲各國央行包括印度、澳洲、泰國、南韓、菲律賓、馬來西亞、印尼等即可能出現降息，但市場分析認為，如下圖所示，從各國的實質利率水平來看，中國、印度與澳洲降息空間將可能有限。

從各國實質利率水平來看，印度、澳洲與中國降息空間有限。(圖：Bloomberg)

印度方面，由於國內預期通膨率逐漸上升，印度央行 (RBI) 對於利率決策保持觀望態度，而印度國內經濟學家則表示應採取更多刺激措施以提振近期疲軟的經濟狀況。

而泰國經濟成長受觀光收益變化影響明顯，且中國旅客佔比高，對此牛津經濟研究院表示，受疫情影響下泰國短期經濟成長將有下行風險。

印尼部分，由於印尼央行 2019 年已降息 4 次，市場更傳言，若情況持續惡化，印尼將採取激烈的財政政策以刺激經濟，此外，從下圖可知，印尼央行更於近日增加對債券和貨幣市場的干預，以減緩印尼盾因疫情擴散所造成的損失。

印尼央行近日持續干預印尼 10 年債券與貨幣市場，以減緩總體因素損失。(圖: Bloomberg)

新加坡方面，由於中國旅客佔新加坡 2 成比例，市場預計 2 月 18 日新加坡政府將提出紓困措施，以紓解觀光、運輸業劣勢，並於 4 月提出寬鬆的貨幣政策。

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