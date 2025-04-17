關稅心戰喊話！陸廠員工湧入TikTok 鼓吹美國人向「工廠直營」下單

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-17 07:20

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中美貿易對峙越演越烈，仰賴出口維生的中國工廠員工正湧入 TikTok，鼓勵美國消費者直接從原產地採購，借此繞過美國的高額關稅，也挑戰了川普對於這些措施符合美國民眾利益的說法。

在 TikTok 廣為流傳的一段影片顯示，在一家據稱為 Lululemon 代工的工廠前，一名博主手中拿著瑜伽褲說，這些褲子的出廠價只需 5、6 美元，而在美國的零售價超過 100 美元，但兩者的「材質和工藝基本是一樣的」。

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另一段影片中，一名銷售奢侈手提包的博主則說道：「你為什麼不直接聯繫我們，從我們這裡購買呢？你根本不會相信我們所提供的價格。」影片還列出供應商官網和聯繫方式，方便使用者直接下單。

這些影片多數是在據稱供貨給 Lululemon、Nike 等美國知名品牌的中國工廠中拍攝，網紅們的目標是帶網友「直擊」絕大多數消費品是在中國製造的。

除了奢侈服飾品，還有博主從事傢俱、玩具、家電等製造，但他們都統一宣稱，能以低於美國零售價數倍、甚至數百倍的「白菜價」出貨。此外，這些博主雖是中國人，但他們都用英語製作影片，也都使用美元單位，目標受眾顯然是美國使用者。

其中不少影片早在 3 月上傳，直到最近幾天才開始爆紅。其中一條標題為「中國曝光了真相」的影片，截至紐約時間周一上午獲得 830 萬次觀看和 49.2 萬按讚數；另一則名為「我們是如何繞過關稅」的影片也獲得近 100 萬次觀看與 11.8 萬按讚數。

目前美國對中國商品加征的關稅已達 245%，即便川普撤回對半導體等產品的關稅，但服飾等生活用品沒有被豁免。從 5 月 2 日起，美國還將取消對 800 美元以下小額包裹實施的免稅措施。

這些從工廠走出來的 TikTok 博主，正是瞄準了美國消費者對生活費急劇上漲的不滿情緒，也挑戰了白宮有關這些經濟措施符合美國民眾利益的說法。

羅格斯大學網路傳染研究所高級顧問戈登伯格表示：「這一行動顯然經過了計算，試圖利用 TikTok 推廣中國製造是更為便宜、更令人滿意且更為親民的，藉此削弱川普總統對中國的關稅政策，即便這有違貿易限制。」

不過，這類影片引發的另一大問題，是這些代工廠是否與其國際客戶簽訂了保密協議，以及這些影片是否會對品牌與代工業者之間的長期業務關係造成什麼影響。

中國工廠員工在 TikTok 上的逆襲，折射出中美博弈的複雜性與全球經濟的不確定性。當關稅壁壘與數位科技碰撞，當民族主義與消費主義交織，未來的答案或許不在談判桌上，而在無數個短影片的讚與訂單中。

值得關注的是，這場 TikTok 反擊戰，本質上是中國製造業從「代工」向「直連消費者」的轉型嘗試。 DHgate 等跨國電商平台下載量暴增 940%，顯示傳統貿易中間商的角色正被削弱。未來，隨著 5G、AI 等技術普及，「工廠直連消費者」模式可能重塑全球供應鏈格局。