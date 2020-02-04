疫情無減緩跡象 中國允許美國衛生專家進入

隨著病例和死亡人數不斷增加，中國已經同意美國衛生專家進入，以協助打擊新型冠狀病毒的傳播速度。

白宮發言人 Judd Deere 週一 (3 日) 表示，中國已經接受了美國提出的邀請，將一個專家組納入世界衛生組織 (WHO) 對中國的訪問，以了解和對抗這種病毒。

週一早些時候，北京指責美國以旅行限制及撤離的方式，加大了對此一疾病的恐慌。美國疾病預防控制中心 (CDC) 則表示，由於當前的威脅是前所未見，因此做出激進決定，這樣的行動最可能減緩此事。

根據中國官方電視台報導，截至週一，在湖北省因新型冠狀病毒的死亡總數達到 414 人，其中新病例為 2345 例，新增 64 例死亡。中國股市在春節後週一首日開始，上證指數下挫近 8%，市值蒸發 3930 億美元。

隨著武漢和其他一些中國城市的封城，中國面臨越來越多的國際孤立，同時也增加對經濟動盪的憂心。OPEC 消息人士透露，他們正考慮加大減產的規模，到 3 分之 1 以上，以支持油價。

WHO 總幹事譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 重申，旅行禁令並無必要，現在沒有理由採取這些措施，來干擾國際旅行及貿易。

他補充說，病毒傳播到中國境外的機會非常低，即使在中國，在其他省份被感染的機會也非常低。

WHO 表示，在包括日本、泰國、德國、英國和美國在內，其他 23 個國家和地區中，至少已確認 151 例病例，週一在美國出現第 2 起人傳人罹病的病例。