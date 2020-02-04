武漢封城 痛擊「中國製造2025」計畫核心

近來新型冠狀病毒爆發，直接衝擊中國製造業，因疫情最初爆發地武漢所在的湖北省，位居中國交通樞紐，佔了超過 4% 的中國 GDP 值，是汽車工業、光纖半導體產業重鎮，更是「中國製造 2025」計畫的心臟地帶，更被譽為是「東方芝加哥」。

如今病毒肆虐導致武漢全面封城，工廠活動降低，多數湖北企業延長新春開工。一位半導體行業內部人士表示，多數城市封鎖，武漢也是封城狀態，春節返鄉的品管經理無法回來進行檢驗，大規模產能仍無法恢復運作。

「中國製造 2025」是中國政府 2015 年提出的 10 年發展計劃，旨在推動中國在 2025 年邁入世界製造強國行列。在中興通訊遭美國政府封殺後，武漢更成了中國晶片生產關鍵。

而武漢便身處「中國製造 2025」關鍵核心，北京清華的半導體公司紫光集團 (Tsinghua Unigroup) 便是中國第一家在武漢大規模生產 3D NAND 閃存的企業。

中國官方合資企業長江存儲在武漢的晶片廠，更是推動中國半導體發展的先鋒。中國最大面板製造商京東方在此地設廠，智能手機製造商小米也在武漢設有 AI 開發中心。

武漢是中國汽車製造業重鎮，擁有 500 多家汽車零部件製造商，更是首座批准自動駕駛汽車服務的城市。湖北汽車工廠在 2018 年生產了 242 萬輛汽車，約佔了 10% 中國汽車總產量，超越法國、英國和泰國的汽車產量。

然而新型冠狀病毒恐衝擊汽車銷售，研究公司 Gasgoo 汽車研究所週日預估，2020 年乘載用車銷量將比去年下滑 3% 至 6%。

中國社會科學研究院預測，因疫情影響，1 至 3 月當季的實際經濟增長將放緩至 5% 左右，低於前三個月的 6%。

目前中國湖北省已將春節假期延長至 2 月 13 日，在武漢已有 5000 起病例，在湖北全境已感染了 10000 多人。