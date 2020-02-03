【亞洲經濟】中國武漢肺炎肆虐大中華地區 最完整的經濟分析

武漢肺炎來勢洶洶，中國春節前疫情開始大幅擴散，導致亞洲股市出現大幅度下跌。首先提醒，我們對流行病的研究並不在行，但也因此我們以最客觀的方式鑑往知來，提醒短期不須在任何贏面不大的情況下下注，而長線是否衝擊經濟循環趨勢則是我們更關注的重點。

過往這種全球性疫情（H1N1／SARS／香港流感等）影響均不超過 3 個月，以下 M 平方將中國武漢肺炎和 SARS 進行比較，以古鑑今，藉此推估此次疫情對經濟、股市可能造成的衝擊：

也提醒下文相關連結均可點入觀察最新數據變化，為自己的投資負責！

中國武漢肺炎疫情狀況解析

一、2020 年中國武漢肺炎蔓延全中國，海外已出現少數病例

根據中國各地衛健委發布消息通報，中國武漢肺炎（新型冠狀病毒）疑似感染病例總數已達 19,544 例、確診 14,413 例、死亡 304 例（時間截至 2020／02／02），且病毒已經蔓延至中國各省分，連海外各地都出現確診病例，疫情大量爆發下，使中國政府實施封城、延後開工、推遲開學，加上正值春節結束，大批春運人口再次跨區域移動，推估受感染的人數會持續增加，因此春節後 14 天（病毒潛伏期）為疫情首要觀察重點，可觀察新增疑似病例是否大幅增加。

資料來源：丁香醫生網、中國各地衛健委通報，時間截至 2020/02/02

二、2003 年 SARS 和 2020 年武漢肺炎比較

此次中國武漢肺炎，屬於冠狀病毒的呼吸系統傳染病，病毒基因與 2003 年 SARS 病毒具有一定程度的相似性，因此研究員將兩者做比較，以及政府如何應對，從目前已知資訊中發現兩次疫情不同處：

1. 雖然目前中國武漢肺炎擴散速度和範圍大幅超越 SARS，但致死率遠低於 SARS（ 武漢肺炎 2％ ＜ SARS 9.6％），不過病毒仍有突變可能，需密切關注相關消息。

2. 中國武漢肺炎疫情公布和管控相對較 SARS 早，2002／11／16 中國首次發現病例後，一度隱匿疫情，導致對前期防疫的忽視，直至 2003／2 才進行通報。此次中國領導人習近平很早就武漢疫情公開講話，要求高度重視，中國應變速度也加快，例如：封城、延後開工等，加上世界各國均有處理 SARS 傳染疾病經驗，有望加速控制疫情的花費時間。

資料來源：衛生福利部疾病管制署、維基百科

以古鑑今， SARS 對大中華地區經濟衝擊（台灣、中國、香港）

以 SARS 為鑑，2003 年 SARS 發生在中國，主要傳染地區為亞洲地區，導致亞洲經濟體出現經濟、股市雙雙下跌情況。

但從下圖可以發現，大中華地區經濟原本均呈現向上成長趨勢，疫情的影響僅衝擊 2003 Q2 的經濟，疫情高峰（3～5 月）一過便回歸原本經濟成長趨勢，加上該季遞延的居民消費和企業生產，使下一季經濟成長便迎來大幅反彈。

同時對股市行情影響雖劇烈但也屬於短期，當疫情受到控制時（2003 年 4 月底），股市皆回歸到原本的基本面趨勢，其中陸股較為特別，當時中國股市尚不成熟、市場效率低，行情並未明顯受到 SARS 衝擊，但卻在 SARS 過後中國人行貨幣緊縮，才出現明顯下跌趨勢。

以下將分別詳細分析 2003 年 SARS 對台灣、中國、香港造成的經濟衝擊：

台灣

台灣經濟於 SARS 期間短暫大幅衰退至－0.7％

2003 年 3 月，台灣陸續通報境外移入 SARS，4 月，台北市立和平醫院爆發院內感染，隨即遭到封院，全台恐慌達到前所未有之程度，同步使當季經濟衰退，主要有三大原因：

一、旅遊、零售業、服務業首當其衝

SARS 疫情擴散影響民眾出門消費、旅遊意願，對旅遊業、交通運輸業、餐飲業、零售業造成直接衝擊。2003 年 4 月～ 6 月疫情加重期間，來台旅客人數最大衰退－83.5％，旅遊業受到嚴重打擊，同時代表消費強弱的商業營業額同步出現明顯衰退，但至 6 月後便立即快速回升，顯示疫情對旅遊、消費衝擊僅為短暫影響。

研究員認為目前疫情尚未在台灣擴散，僅有少數案例，以及網路購物、線上外送服務盛行，有助於減少疫情對服務業的影響幅度。

二、台灣重要出口受到中國需求急凍影響

SARS 對台灣出口影響幅度大，主因是當時台灣出口增長動能是來自於中國，而中國面臨企業停工、民眾消費意願下降，中國需求急凍，導致台灣對中國出口下滑，使 2003 年 3 月～ 6 月台灣出口呈現小幅下滑，且中國疫情高峰一過，出口便出現明顯 V 型反彈。

現今，受到中美貿易戰轉單效應影響，同時來自於美國的外銷訂單與台灣對美國出口明顯增加，反映近年拉動台灣出口成長的動能轉為美國，只要美國並未受到疫情明顯影響，消費保持穩定成長，可預期今年台灣出口受疫情影響幅度小。

三、SARS 為壓垮當時房市的最後一根稻草

在 SARS 發生之前，台灣房市已經歷經將近 10 年的下行週期，且房貸利率維持較高水準，壓抑房價成長，2002 年當時政府已經開始挽救房市，直到 2003 Q2 SARS 引起民眾恐慌、消費低迷，台灣房屋移轉登記交易連續三個月衰退，反映房市冷清，房市財富效遞減，也再次衝擊消費，直到疫情結束，低房價搭配政府後續低利率、低稅率政策，才成功讓房市復甦。

現今，台灣房市已經維持多年低利率，給予房價一定支撐，同時全球主要央行維持寬鬆，使 2019 年 12 月房貸利率再次小幅下滑（1.62％ → 1.61％），再觀察房市需求指標：房屋移轉登記交易與五大行庫新承作房貸金額 12 月分別年增 20.67％（前值 5.49％）、31.56％（前值 13.74％），房市需求持續轉佳，從去年開始房市呈現溫和復甦趨勢，量增價平下房市並無過大泡沫。時空背景不同下，研究員預期此次疫情將延緩消費房市的行情，但再次使房價崩跌機率較低。

中國

中國經濟成長在 SARS 期間僅小幅趨緩，三大原因：

一、中國消費受到短期衝擊

如同前面所述，SARS 會對消費造成直接衝擊，代表中國消費強弱的社會消費品零售出現明顯回落，由 2003 年 1 月的 10％ 滑落至 ５ 月的 4.3％，尤其可選消費品衝擊較大，直到 6 月疫情緩和後便立即迅速回升，顯示疫情影響僅為暫時性。

研究員認為中國目前疫情大幅擴散下，中國政府實施春節延後開工、封城等政策，及時的管控措施將讓疫情對經濟的衝擊提前，消費、住宿餐飲、旅遊業必定受到打擊！但拉長一季來看，中國消費下滑幅度預期較 SARS 來的小，主因 2019 年實物商品網上零售額佔社會消費品零售總額高達 20％，網路購物、線上外送服務有望受惠，同時成為托底零售成長的重要支柱。

二、中國 2001 年加入 WTO 後，出口不受疫情影響

中國從 2001 年加入 WTO 後，出口快速激增，當時 SARS 並未大幅擴散至歐美市場，伴隨歐美經濟回暖，中國出口並未受到明顯衝擊，SARS 期間出口增速維持 30％～40％ 之間，也大幅拉動 2003 年中國 GDP 成長，使得 GDP 僅小幅下滑。

研究員認為本次中國出口肯定受到企業延後開工影響，加上高額關稅依舊存在，對美國出口尚未恢復下，將暫時中斷去年底出口回溫趨勢，拖累 2020 Q1 GDP 成長。

三、SARS 時中國企業生產、投資小幅下滑

中國經濟從 2000 年開始是由投資主要帶動和人口紅利，面臨 2003 年 SARS 疫情高峰，即使部分疫區企業實施減產停產，固定資產投資依然維持 30％ 增速成長，則工業增加值從 2003 年 3 月的 16.9％ 小幅下滑至 5 月的 13.7％，僅小幅下滑而已，隨後 6 月疫情受到控制，下一季便迎來明顯反彈。

現今，中國政府及時加強管制措施，企業面臨春節延後開工，停工期限可能持續拉長，對於企業生產、投資的衝擊將提前且集中於 2020 年 1、2 月。

香港

香港經濟成長在 SARS 期間衰退至－0.6％，三大原因：

一、SARS 嚴重打擊 2003 Q2 香港零售、旅遊業

旅遊業為香港重要經濟命脈之一，其中訪港旅客又以中國旅客為主，因此 2003 Q2 疫情高峰，中國旅客人數大幅下滑，使得當季零售、住宿、餐飲、交通運輸業邁入衰退，成為當季 GDP 大幅下滑至－0.6％的最大主因。

現今，香港旅遊業、零售業受到去年反送中事件影響，導致中國旅客人數大減，2019 年 12 月衰退－51.54％（前值－55.86％），同時間接衝擊零售業銷貨，12 月年增－23.6％（前值－24.4％），大幅拖累 2019 Q4 GDP 成長，而武漢疫情爆發將讓香港旅遊、零售業延續低迷趨勢。

二、香港轉口貿易短暫受到中國出口下滑影響

轉口貿易為香港重要經濟命脈之一，香港為全球與中國的轉運站。2003 Q2 SARS 疫情高峰時，導致中國出口下滑，間接拖累香港當年外貿表現。

現今，原本 2019 Q4 中國經濟企穩回升、外貿轉佳，有望帶起香港外貿同步轉好，然而遇到武漢肺炎影響中國經濟回升，將使得香港外貿回溫趨勢中斷。

三、 SARS 令香港房市雪上加霜

香港房地產相關行業可說是是香港的經濟根基，同時與重要的金融服務業密不可分，香港房價從 1997 年亞洲金融風暴便一路下跌，中間更遇到 2000 年網路泡沫化，最後 SARS 給予房價最後一擊，當時香港住宅買賣總量持續下跌，反映房市需求低迷，直到 2003 年 8 月才有所好轉，後來房價受到多年貸款低利率影響，資金充裕下房價不斷上漲。

去年香港房市短暫受到反送中事件影響，導致香港住宅買賣總量出現數月的衰退，直到政治事件告一段落，同時政府推出放寬購屋限制，令房價跌市目前止穩。不過預期香港房市仍受限於與中國關係（中國買量下滑，香港人民外移）而在未來有所受限。

MM 研究員

從上可知，2003 年 SARS 對於經濟影響僅為「暫時性」，並不會扭轉經濟原有的趨勢，但股市在當時出現明顯反映，也讓我們提醒各位短期不需要在任何贏面不大、勝率不高時下注。而長期來看，也可推估此次武漢肺炎疫情對經濟衝擊最糟情況也僅為「暫時性」，甚至將因延遲消費與擴大寬鬆而延長循環，不會改變其原有趨勢。

台灣

台灣經濟從 2019 Q2 開始呈向上成長趨勢，最新 2019 Q4 GDP 年增 3.88％（前值 2.99％），優於市場預期。

目前武漢肺炎對於台灣尚未造成明顯擴散確診病例 10 人，民眾出門意願小幅降低，消費方面在網路購物、線上外送服務盛行狀況下，可預期消費下滑幅度較 SARS 來的小；重要的電子、資通出口在美國終端需求穩健情況下，搭配超低基期，預期電子、資通出口仍有不錯的成長，因此預期 2020 Q1 台灣經濟依舊能維持 1.8％ ～ 2％ 以上成長，不會出現 SARS 當時單季衰退的狀況。

中國

中國經濟從 2019 Q4 築底回升，終於拉動經濟的三大馬車「消費、出口、投資」均出現落底趨勢，企業更有望從去庫存進入補庫存階段。（參考：影響陸股基本面關鍵圖表）

然而武漢肺炎來襲，在中國政府及時嚴格控管下，將會讓武漢肺炎對中國經濟的衝擊提前和集中在 Q1，Q1 GDP 勢必下滑！

今年是中國十三五計畫最後後一年、更要實現第一個百年奮鬥目標，最重要的目標為讓經濟成長較 2010 年成長一倍，因此今年中國 GDP 必須保「6％」，對中國領導人具有重大政治意義，可預期中國政府更積極的財政、貨幣政策，加上遞延消費、生產挹注，因此疫情高峰過後，預期中國經濟迎來明顯的 V 型反彈，同時人行今年將多次下調政策利率、降準，與 SARS 當時中國反而在疫情過後做出緊縮動作明顯不同。

香港

香港經濟 2019 下半年進入衰退，年底才終於出現外貿轉佳跡象，港元活期存款年增降幅持續縮窄，反映資金不再外流。

雖然目前武漢肺炎在香港尚未擴散，但香港的最大貿易夥伴「中國大陸」經濟預期下滑，無法持續帶動外貿轉佳，同時旅遊、零售業保持低迷下，將會拖累香港 Q1 GDP 成長！香港經濟若需穩定，仍須關注中國內地何時好轉。

總結

總結來看，亞洲股市近期受武漢肺炎影響，出現大幅回檔，股市均領先反映 Q1 經濟成長可能……(本文節自財經Ｍ平方，詳全文)

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