六福村勝訴 法院判決定讞動保團體妨害秘密罪成立

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-11 13:16

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六福旗下六福村今 (11) 日發布聲明稿指出，近年動保團體假借公共利益、監督之名無限上綱，去年甚至擅闖六福村非對外開放的場域，不僅侵犯員工隱私、也侵犯公司的商業機密，獲法院判決定讞動保團體妨害秘密罪成立，六福村勝訴，未來將持續捍衛品牌名譽。

六福村說明， 動保團體鳥語獸躍林姓調查員於 2023 年 6 月 16 日假藉田野調查名義，基於妨害秘密的犯意，在未經六福村同意下，擅入六福村非對外開放場所，架設具錄影功能的手機，無故竊錄員工工作、討論、更衣等非公開活動，經六福村員工發現後報警處理。

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為捍衛員工權益、隱私和公司營業秘密，六福村提出告訴，經檢察官提起公訴、法院審理，被告林姓調查員因竊錄他人非公開之活動，犯妨害秘密罪判決定讞，遭處拘役 30 日，可易科罰金每日新台幣 1000 元或緩刑 2 年，並沒收犯案手機，緩刑期間須保護管束及上法律教育訓練課程，不得上訴。

六福村指出，近年動保團體假借公共利益、監督之名無限上綱，動員民代、議員、愛心民眾等社會資源，提供不正確或未經查證的資訊、並多次以違法的手段取得資訊，透過社會輿論及聲量混淆一般民眾，企圖干預專業照養，以非專業領導專業。