2000年網路泡沫不會重現！高盛：別怕5大科技股權值越來越大

高盛表示，一些美股權值股對整體大盤的影響力，已攀升至 20 年來的最高水準，但投資人尚不需離開這些個股。

據統計，目前蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet (GOOGL-US)、臉書 (FB-US) 這 5 檔權值股，已占據 S&P 500 權重的 18%，單單 5 家企業就達到了 2000 年網路泡沫時所無法達到的壯舉。

回溯科技泡沫破裂之前，S&P 500 權值股主要是由微軟、思科 (CSCO-US)、通用電氣 (GE-US)、英特爾 (INTC-US)、Exxon Mobil (XOM-US) 這 5 檔個股最重，但高盛認為，目前與 2000 年不同的是，2020 年的科技巨頭估值似乎更合理，且這些企業花費更多投資在維持成長。

從去年第四季財報來看，這些說法似乎合理，因為臉書、亞馬遜、蘋果和微軟的財報情形均落在好到非常棒之間。

蘋果季度銷售額年增 9% 至 920 億美元，較共識預期高出 4%；微軟幾乎所有部門都優於預期，營收年增 14% 且重申今年預計有 2 位數成長。

亞馬遜第四季營收年增 21% 至 870 億美元，迄今最令人印象深刻，唯獨最後一家公布財報的谷歌母公司 Alphabet 營收不佳，但獲利優於預期。

廣泛而言，45% 的 S&P 500 已公布了第四季財報，其中 69% 獲利優於預期、65% 營收優於預期，儘管到目前為止，混合收益下降了 0.3％，但仍優於分析師預期的 1.6% 降幅。

優於預期的獲利讓傳統估值方法有待商榷，前 5 大巨頭本益比在 30，遠低於 20 年前科技泡沫化時，5 大科技巨頭高達 47 倍的本益比。

Kostin 表示，「為了避免重蹈覆轍，當今的市值領頭者將需至少滿足 (最好超越) 當前的共識成長預期，這次根據目前的財報和管理層的預測，這樣的預期似乎更可實現。」